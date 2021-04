Els ingressos per covid es disparen, tot i el retrocés dels indicadors

La propagació del coronavirus ha disminuït a Catalunya en les últimes 24 hores. Segons les dades epidemiològiques actualitzades aquest dimarts pel Departament de Salut, la velocitat de propagació de la malaltia (Rt) s'ha reduït dotze centèsimes i s'ha situat en 0,99, és a dir, que cada 100 infectats contagien de mitjana 99 persones, mentre que el risc de rebrot (EPG), índex que mesura el creixement potencial de la pandèmia, és de 233 punts, 36 menys que ahir.

Indicadors de la covid-19 a Catalunya RTVE Catalunya

Es tracta del quart dia en què milloren els indicadors epidemiològics, encara que els experts creuen que aquests tornaran a pujar en els pròxims dies com a conseqüència de l'increment de les interaccions socials que hi ha hagut durant la Setmana Santa, per la qual cosa encara no parlen d'un descens de la quarta onada, que esperen que sigui molt més atenuada que les anteriors per efecte de la vacunació.

La pressió hospitalària continua augmentant Aquesta reducció del virus, però, no ve acompanyada d'una reducció de pacients als hospitals. I és que més preocupa els experts. El nombre de malalts de Covid hospitalitzats és avui de 1.708 persones, 100 més que la vigília, de les quals 445 estan greus a l'UCI, catorze més que ahir. El nombre de morts per Covid des de l'inici de la pandèmia és de 21.400, dels quals 8 han estat notificats en les últimes 24 hores, mentre que en els últims 7 dies han mort a Catalunya 125 persones per la infecció, una mitjana de 17 al dia.

Risc de rebrot per comarques: Les comarques que tenen un major risc de rebrot (EPG) són: Vall d'Aran (860)

Alta Ribagorça (630)

La Garrotxa (614)

La Noguera (598)

Pla d'Urgell (583)

Conca de Barberà (568) Solament dues comarques estan per sota d'un EPG de 100, el llindar que indica un risc alt, el Montsià (55) i el Garraf (89). El Barcelonès, la més densament poblada, té un EPG de 245 punts, 51 menys que ahir, i una velocitat de contagi (Rt) d'1,05, un total de 17 centèsimes menys que el dia anterior.