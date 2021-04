33 milions de persones vacunades a finals d'agost

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha assegurat que la setmana del 19 de juliol hi haurà 25 milions de ciutadans immunitzats i que a finals d'agost seran 33 milions els vacunats amb la pauta completa. En una compareixença després del nou Consell de Ministres remodelat, Sánchez ha detallat un calendari de vacunació que implica assolir l'objectiu de tenir el 70% de la població adulta vacunada a finals d'estiu.

Segons Sánchez, aquest seria l'escenari "més conservador i prudent":

Pedro Sánchez ha assegurat que el seu "objectiu" és no prorrogar l'estat d'alarma actual un cop expiri el pròxim 9 de maig . Espera que un cop arribi el termini "no sigui necessari prorrogar més l'estat d'alarma" i es pugui "mantenir el sistema de cogovernança on el govern i les CCAA puguem seguir responent a qualsevol rebrot i al sistema de vacunació". "El que volem és que el 9 de maig sigui el punt i final a l'estat d'alarma" , ha afirmat en roda de premsa a La Moncloa.

A l'espera d'un govern estable a Catalunya

Durant la seva compareixença Pedro Sánchez ha parlat també de la possibilitat que la falta d'acord porti a una repetició electoral. "Catalunya, com qualsevol altra comunitat autònoma, el que menys necessita és repetir eleccions", ha dit el cap de l'Executiu.

01.22 min Pedro Sánchez reprendrà el diàleg amb la Generalitat "quan es formi govern"

El president ha reconegut que fins que no hi hagi un Govern a Catalunya "difícilment" es reunirà la Taula de Diàleg, i sobre els indults dels polítics presos pel procés ha dit que en aquests moments es troben "en tramitació" i no hi ha hagut una decisió sobre aquest tema. "És molt important respectar els temps que es marquen en l'Estat de dret", ha puntualitzat Sánchez en al·lusió als informes que s'han d'emetre abans que el Ministeri de Justícia porti al Consell de Ministres una resolució.