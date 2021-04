Catalunya ha començat a administrar la nova remesa de vacunes d'AstraZeneca contra la covid-19. En total, 168.000 dosis que va enviar divendres i que forment part de les 1.056.500 vacunes que el Ministeri de Sanitat està repartint al conjunt de les comunitats autònomes.

Es busquen 4.000 persones de 60 a 65 anys

En previsió d'aquesta nova remesa, Salut va contactar via SMS amb població de 60 a 65 anys per programar noves cites de vacunació i ja n'hi ha 109.000 confirmades per als propers cinc dies. Encara resten per omplir 4.000 cites.

“Si tens entre 60 i 65 anys ja pots demanar hora per vacunar-te a qualsevol punt de vacunació de Catalunya amb cites disponibles �� https://t.co/bsW03ftsQ8 pic.twitter.com/YnYSxUmLuH“ — Salut (@salutcat) April 2, 2021

Salut ha explicat que ha obert punts de vacunació per subministrat totes les vacunes "el màxim de ràpid possible" i per això vacunarà "també durant els festius".