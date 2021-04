Fa 15 dies que empitjoren els indicadors de la covid a Catalunya

Segons les dades epidemiològiques actualitzades aquest dijous pel Departament de Salut, avui hi ha 1.606 pacients de Covid-19 hospitalitzats, 162 menys que ahir, dels quals 417 estan greus a la UCI, tres més que el dia anterior. La velocitat de propagació de la malaltia (Rt) segueix creixent i avui s'ha situat en 1,21, una centèsima més que ahir, és a dir, que cada 100 infectats contagien de mitjana 121 persones, la qual cosa indica una expansió del virus que no es frena, quan s'ha iniciat la Setmana Santa, que comportarà un augment de la mobilitat i de les interaccions socials.

La incidència acumulada de casos per cada 100.000 habitants a 14 dies (IA14) també empitjora i s'ha situat en 234, cinc casos més que ahir, mentre que el risc de rebrot (EPG), índex que mesura el creixement potencial de la pandèmia, és de 284 punts, nou més que el dia anterior.

Amb aquestes dades, Catalunya fa ja dues setmanes que està empitjorant els seus indicadors epidèmics , la qual cosa ha començat a notar-se en un increment de pacients de Covid-19 tant en l'atenció primària com als hospitals, els responsables dels quals ja parlen obertament d'una quarta onada, amb les UCI més plenes que en l'inici de la segona i tercera, tot i que els epidemiòlegs esperen que aquesta quarta sigui més atenuada que les anteriors per l'efecte de la vacunació.

21.328 morts des de l'inici de la pandèmia

Des de l'inici de la pandèmia, a finals de febrer de 2020 a Catalunya, el nombre total de casos confirmats per tot tipus de proves sumen 601.962 infectats, dels quals 1.606 van ser diagnosticats ahir.

El nombre de morts per la Covid-19 des de l'inici de la pandèmia sumen 21.328, dels quals 17 han estat notificats en les últimes 24 hores. La positivitat, és a dir, el percentatge de positius en proves PCR i test d'antígens, ha pujat al 6,1%, per sobre del 5% que l'OMS assenyala com a llindar de control de l'epidèmia.