Diàriament fem ús de múltiples productes que han estat dissenyats per alguna persona, però quants de nosaltres en coneixem el nom i el cognom? Això és el que, segurament, us passa si us diem el nom de Jordi Fornas. Pot ser que no el conegueu, però és molt probable que a casa en tingueu algun exemplar del seu llegat artístic.

A l'últim capítol d'' Helvètica ', dedicat al disseny editorial, malauradament, l'Òscar Dalmau no va poder tenir aquest pioner del disseny gràfic al nostre país, però sí que va mostrar-nos u bon grapat dels seus dissenys, que tenia a casa. Fornas va ser un dels encarregats de donar forma a molts dels projectes del catalanisme cultural: durant molts anys, va treballar per la discogràfica Edigsa i n'és prova les seves portades per artistes com Raimon o Serrat.

Un vinil de Raimon al capítol d''Helvètica' dedicat al disseny editorial

Dalmau també ens va ensenyar la comparació del disseny de les portades de la revista Serra d'Or abans i després que passessin per les mans de Fornas. Durant l'època en què va dissenyar les seves portades, Fornas va comptar amb la col·laboració del fotògraf Josep Pons per complementar les seves idees visuals. De la revista Presència també en va ser el director d'art i de les seves portades: en va fer un logotip innovador, amb lletres blanques de pal sense serifa i amb una imatge principal a les portades amb blanc i negre i tocs de vermell intens.

La revista Serra d'Or a l'últim capítol d''Helvètica' dedicat al disseny editorial

Fornas va dissenyar revistes, vinils, però també portades de llibres: va ser el primer creador de portades d'Edicions 62 amb el llibre Nosaltres, els valencians, de Joan Fuster. Totes les portades d'aquesta editorial van partir d'una mateixa maqueta: fotografia a la part superior i el títol i l'autor a la part inferior. I no s'acaba aquí el seu llegat! De ben segur que coneixeu les publicacions d'Edicions 62 anomenades La cua de palla. Doncs les seves portades van ser un dels dissenys més trencadors i moderns de Fornas amb un estil que no seguia les pautes habituals: eren totes en groc i en negre i amb una estructura vertical dels elements.