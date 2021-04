Un miler de controls policials a tot Catalunya des d'avui

La Generalitat es prepara per a un increment de la mobilitat a partir d'aquest dijous amb motiu de Setmana Santa. El Departament d'Interior preveu una gran mobilitat, concretament es calcula que sortiran de l'àrea de Barcelona uns 330.000 vehicles. Per aquest motiu, Trànsit ha dissenyat un dispositiu policial amb 1.500 agents i preveu fer uns 1.070 controls preventius. 259 controls d'aquests seran d'alcoholèmia i drogues.

Aquest seguit de desplaçaments els esperen els sectors de l'hoteleria i la restauració amb moltes ganes per intentar recuperar una mica del temps perdut. Altre cop, les zones més optimismes són les que són a prop del mar (tant la Costa Brava com la Daurada i les Terres de l'Ebre) i també el Pirineu , que espera poder fer calaix just al final de la tradicional temporada de neu.

Dispositiu als parcs naturals

Els Mossos d'Esquadra activen un dispositiu de seguretat a la zona dels parcs naturals dels Ports i del delta de l'Ebre per tal de garantir el compliment de les mesures imposades. Els agents controlaran els vehicles que accedeixen al massís dels Ports per la pista forestal que dóna accés a Caro i que transcorre per municipis del Baix Ebre i de la Terra Alta, així com al delta de l'Ebre per la zona de la platja del Trabucador. El cap de setmana passat es va detectar una gran afluència de vehicles per accedir a aquestes zones i, segons informen els Mossos, van denunciar quatre conductors per incomplir les restriccions vigents.