El càncer de còlon es pot prevenir, en bona part, amb una detecció a temps. Amb motiu del Dia Mundial per a la Prevenció del Càncer de Còlon, L'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) adverteix que la cobertura del programa de cribratge de càncer de còlon, que a Catalunya és del 100% després d'una dècada de desplegament, va caure al 60% el 2020 a causa de l'aturada generalitzada per la covid-19.

Programes de detecció precoç amb retards L'AECC alerta que la taxa de participació dels cribratges de detecció precoç se situa ara en el 40%. Els programes com el de càncer de còlon i de mama arrosseguen retards després que se suspenguessin en la primera onada i no es poguessin recuperar de forma generalitzada fins al setembre.El càncer de còlon és el de més incidència i el cribratge permet no només detectar tumors sinó prevenir-ne amb l'extirpació de pòlips.



Davant la caiguda de la cobertura el 2020, l'AECC-Catalunya contra el Càncer es reuneix aquest dimecres amb el coordinador de l'Oficina de cribratge en càncer, Josep Alfons Espinàs, i una de les principals qüestions que li demanarà és quan es té previst convocar el 40% de la població diana restant per arribar al 100% de la cobertura.

Salvar 4.000 vides a l'any El cribratge poblacional del càncer colorectal és eficaç per reduir-ne la mortalitat. Segons l'AECC, la detecció precoç del càncer de còlon disminueix la mortalitat a curt termini entre un 30% i un 35%. A Espanya, equival a salvar unes 4.000 vides l'any.



Totes les persones d'entre 50 i 69 anys tenen dret a participar en aquesta mesura preventiva a Catalunya. Això significa que han de rebre una carta cada dos anys amb les instruccions per fer-se un test de sang oculta en femta, una prova molt senzilla. L'any passat, però, durant uns mesos no es van poder enviar les invitacions que tocaven.



L'AECC demana que es mantinguin els programes de cribratge de càncer de còlon, així com els de mama i cèrvix, ja que paralitzar-los o reduir-los augmenta les possibilitats de detectar la malaltia en estadis avançats. Test de sang oculta en femta

La prevenció, clau Els centres sanitaris han adaptat l'organització i les instal·lacions a la realitat de la covid-19 perquè sigui segur acudir-hi. Per això des de l'associació recomanen a la població que acudeixi a la cita quan rebi la invitació. El risc de patir càncer es redueix seguint un conjunt de recomanacions, recollides al Codi europeu contra el càncer. Entre elles, no fumar ni beure alcohol, mantenir-se en un pes saludable, fer activitat física en el dia a dia i alimentar-se de manera equilibrada. En aquest últim punt es recomana menjar força cereals integrals, llegums, fruita i verdura, limitar el consum d’aliments amb un alt contingut calòric (sucres o greixos), evitar les begudes ensucrades i la carn processada.

El càncer més diagnosticat seguit del de mama Segons l'Observatori del Càncer AECC, a Catalunya es van diagnosticar l'any passat 6.135 nous casos de càncer de còlon (4.514 a Barcelona; 656 a Tarragona; 601 a Girona i 364 a Lleida). És el càncer que més es diagnostica, seguit del de mama (6.282 nous casos); pròstata (6.117) i pulmó (5.279).



A Catalunya van morir 2.423 persones per càncer de còlon el 2020 (1.762 a Barcelona, 279 a Tarragona, 220 a Girona i 162 a Lleida). Va ser el segon tipus de càncer que més morts va causar, per darrere del càncer de pulmó (3.548 defuncions) i per davant del càncer de pàncrees (1.161), segons recull l'AECC.



Salut treballa per reduir els retards derivats de la suspensió dels programes de cribratge durant la primera onada de la covid-19.