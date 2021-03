Que no os engaÃ±e su color negro... Â¡La mantilla no ha muerto!

Hay prendas que no deberían pasar de moda y esta es una de ellas. Que no os engañe su color negro luto, ¡la mantilla no ha muerto! Los defensores de esta pieza tan vinculada a la historia y la cultura españolas quieren demostrar que está más viva que nunca, y qué mejor momento para hacerlo que en Semana Santa. Como diría Julián en La Verbena de la Paloma, ¿dónde vas sin mantilla? Eso mismo se preguntan los miembros de la asociación de diseñadores y empresarios de moda y artesanía flamenca de Andalucía, Qlamenco, que protagonizaron este viernes un desfile de moda para reivindicar su uso con la iniciativa 'Sí Mantilla' en Sevilla, ¿dónde si no?

Un grupo de modelos vestidas de riguroso luto y con diferentes looks creados por diez jóvenes diseñadores ha protagonizado La Exaltación de la Mantilla desde los ojos y la creatividad de la moda, recorriendo las calles más céntricas de la capital andaluza.

Un grupo de modelos desfila por las calles de Sevilla MEDIAFILER

"Es un símbolo cultural de la sociedad e idiosincrasia", asegura Pedro González, presidente de Qlamenco, "un icono que pertenece a España". No le falta razón. Para descubrir su origen tenemos que echar la vista atrás unos cuantos siglos, aunque fue la reina Isabel II la que popularizó su uso. Teniendo en cuenta los años que han transcurrido desde entonces, cualquiera pensaría que está pasada de moda, esa moda que viene y va, pero lo cierto es que la mantilla nunca se ha ido.

"Queremos que la gente joven se vista de mantilla y tenga la libertad de ponérsela, ajena al protocolo", afirma. De este modo, González reivindica que la gente "a partir de los 15, 16 o 17 años" se pueda vestir de mantilla desde "una perspectiva fresca y joven".

01.26 min Un grupo de diseñadores andaluces quieren popularizar el uso de la mantilla

Esta iniciativa inaugura el proyecto 'La mantilla, Sevilla del dolor a la alegría' impulsado por el Ayuntamiento. En un año sin procesiones de Semana Santa, solo nos queda presumir de tradición con la cabeza bien alta y la mascarilla a juego.