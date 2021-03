A poques hores per la segona sessió d'investidura al Parlament, l'executiva de Junts per Catalunya ha confirmat la decisió de tornar a abstenir-se. D'aquesta manera el candidat d'ERC, Pere Aragonès, haurà d'esperar si vol ser president de la Generalitat. I és que les negociacions entre ERC i JxCat segueixen en punt mort.

Durant el cap de setmana les dues formacions han estat en contacte telemàtic sense que pràcticament hi hagi hagut avenços. Els republicans, malgrat tot, insisteixen a seguir endavant amb la segona votació tot i que són conscients que "serà una oportunitat perduda".

JxCAT tampoc facilitarà la investidura d’Aragonès aquest dimarts L’executiva de Junts ha acordat aquest dilluns que el seu grup al Parlament torni a abstenir-se al segon debat d’investidura del candidat d’ERC, Pere Aragones. Fonts de la formació liderada per Carles Puigdemont han confirmat que la reunió d’aquest dilluns ha refermat la idea que les negociacions amb els republicans no han prosperat prou com per tancar un acord. 01.09 min Junts demana "més paciència" per tancar un acord de legislatura La portaveu de la formació, Elsa Artadi, ha demanat, en roda de premsa, "una mica més de paciència" per poder tancar un acord de legislatura que permeti moure's de la abstenció. Artadi està convençuda, malgrat tot, que no s'acabaran esgotant els dos mesos de marge que tenen per poder investir un presidènt i que podran consensuar els punts claus que s'estan negociant "en els propers dies". “��️ @elsa_artadi @JuntsXCat demana "una mica més de paciència" per poder tancar un acord de legislatura. Assegura que no caldrà esgotar els dos mesos de marge per investir Aragonès | @RTVECatalunya pic.twitter.com/apG3jq001E“ — L’informatiu | TVE Catalunya (@linformatiu_tve) March 29, 2021

ERC no renuncia a la segona volta del debat d'investidura La portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta, ha assegurat en roda de prems que la seva formació no renuncia a la segona volta del debat d'investidura, tot i la decisió de Junts de mantenir-se en l'abstenció. Per Vialta és la seva obligació presentar-s'hi perquè és el que els ha demant la ciutadania si bé són conscients que serà "una oportunitat perduda". “��️ ERC no renuncia a celebrar la segona volta del debat d'investidura, tot i que @martavilaltat és conscient que serà "una nova oportunitat perduda" | @RTVECatalunya pic.twitter.com/w1NDUuEMch“ — L’informatiu | TVE Catalunya (@linformatiu_tve) March 29, 2021 Vilalta, s'ha mostrat resignada, però insisteix a demanar un gest de responsabilitat als de Puigdemont, i els recorden les vegades que ells els han donat els seus vots. Esquerra creu que no hi ha esculls insalvables, de fet dóna per resolta la qüestió del Consell per la República i emplaça a Junts a palar sobre les conselleries de Govern. 01.17 min ERC demana un gest de responsabilitat a Junts | Laura Herrero

Repetició de les eleccions De la seva banda en declaracions a Catalunya Radio, el diputat republicà, Sergi Sabrià ha advertit que tot i que "m'agradaria descartar eleccions, no depèn només de nosaltres" i ha rebutjat la idea que ERC formi govern en solitari amb el suport extern de Junts, perquè insisteix que volen formar un executiu a tres, també amb la CUP.

El Consell per la República ofereix canviar "tot el que convingui" El consell per la República s'ha obert, aquest dilluns, a reformular la seva governança amb un "diàleg bilateral" amb ERC, la CUP, l'ANC i Òmnium. En un comunicat, l'organisme encapçalat per l'expresident Carles Puigdemont s'ofereix a canviar "tot el que convingui" per desencallar la negociació de cara a la investidura. En aquest sentit, s'obre a "facilitar la inserció de la citada direcció col·legida en la seva estructura institucional".

El PSC retreu a Aragonès que negociï una presidència tutelada per Puigdemont La viceprimera secretària del PSC, Eva Granados, ha retret al candidat d'ERC, Pere Aragonès, que negociï amb Junts que la presidència de la Generalitat estigui "tutelada" per l'expresident català Carles Puigdemont a través del Consell per la República (CxR). "El Consell per la República no és res, és un artefacte fet a mida del senyor Carles Puigdemont on es reuneixen, i crec que no de forma molt pacífica, diferents faccions de l'independentisme. Per a nosaltres no té cap reconeixement", ha sentenciat. Granados ha lamentat l'espectacle poc edificant que, en la seva opinió, es va viure en el Parlament divendres passat durant la primera sessió del debat d'investidura del candidat d'ERC, que no va tirar endavant per l'abstenció de Junts.