El líder d'el PSC al Parlament, Salvador Illa, ha alertat que "Catalunya sortirà perdent" amb una eventual investidura d'el republicà Pere Aragonès perquè serà un "president vicari a el dictat d'un inexistent i fictici Consell per a la República", ostatge de l'expresident Carles Puigdemont. lla ha retret a Aragonès que insisteixi en negociar amb Junts per repetir una coalició que ja "va fracassar" en l'anterior legislatura i li ha advertit: "Sigui vostè investit president o no, Catalunya surt perdent. Si és elegit, perquè ho serà com a president vicari a el dictat d'un inexistent i fictici Consell per a la República. Si no ho és, perquè haurà estat víctima d'una innecessària humiliació i Catalunya continuarà sense el govern sòlid i estable que necessita".

I"Què més ha de passar, senyor candidat, perquè el Govern deixi de ser l'escenari de les seves humiliacions i comenci a ser útil per als catalanes i les catalanes? ¿Què més ha de passar perquè vostè deixi de ser ostatge dels antisistema, d'una banda, i de Waterloo, de l'altra? ", ha exclamat Illa, que ha ratificat el seu" no "a Aragonès.

Vox: "Haurien de demanar perdó i marxar-se per sempre"

El president del grup parlamentari de Vox, Ignacio Garriga, ha acusat als partits independentistes de ser "la desgràcia de Catalunya" i els ha instat a demanar perdó als catalans i a "marxar per sempre"

“��️ @Igarrigavaz @VOX_Cataluna assegura que els partits independentistes haurien de "marxar per sempre".

��️ "El seu projecte és una condemna per generacions de catalans obligats a créixer enmig de l'opressió política" | @RTVECatalunya



�� En directe a https://t.co/2b4IGQOFm9 pic.twitter.com/zfXKmcs6mj“ — L’informatiu | TVE Catalunya (@linformatiu_tve) March 30, 2021

El líder de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, ha criticat a ERC ia Junts per voler traslladar "la pugna entre Lledoners i Waterloo" a Parlament, i veu els intents d'investir el republicà Pere Aragonès una batalla partidista entre els dos partits pel comandament. Garriga ha titllat a Aragonès de ser "el titella de Junqueras, com Borràs del "fugit Puigdemont", i de fer de la investidura una lluita de poder i no preocupar-se pel conjunt d'interessos dels catalans. Pel líder de Vox, a Catalunya no hi ha cap conflicte polític: "Hi ha un grup de polítics, alguns presos, altres fugits i altres presents, que han subvertit l'ordre constitucional i que utilitzen les institucions per impulsar la seva agenda de ruptura, el delicte més greu del nostre ordenament jurídic ".

Garriga ha criticat la marxa d'alguns diputats a l'inici de la seva intervenció, així com l'exhibició de cartells antifeixistes per part d'altres, i creu que amb això s'està "embrutant una institució com el Parlament i que demostren el menyspreu per la democràcia i la pluralitat política ".