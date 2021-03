Sempre s'ha dit que jutjar un llibre per la seva portada no està bé. Però... llavors de què serveix la feina dels dissenyadors editorials? I si és la portada, precisament, el que ens fa començar o no una lectura? A l'últim capítol d''Helvètica', dedicat al disseny editorial, vam enfrontar-nos a aquest refrany popular i vam descobrir que, en realitat, el disseny d'una publicació té molt a veure amb els seus lectors.

La Flor Saura va començar la seva ruta editorial a l'estudi de Javier Jaén. Ell, de portades de llibres, de revistes i de qualsevol publicació en paper, en sap molt! I és que els seus dissenys fan la volta al món gairebé a través de les portades del The New York Times. Va anar a estudiar a Nova York amb una beca, allà va conèixer el director d'art del diari i li va demanar la targeta. "De casualitat, la portava a sobre... normalment no la duc amb mi", explicava. Tot un cop de sort!

La revista 'Helvètica' al capítol del programa dedicat al disseny editorial

Per crear els seus dissenys, en Javier Jaén ens va explicar que es llegeix els articles o llibres als quals ha de fer el disseny, i intenta il·lustrar l'essència d'aquella publicació. "Minimitzo els conceptes al màxim", ens va explicar. I és que, com bé va definir, els dissenyadors editorials s'encarreguen de fer la roba a mida a les publicacions.

La següent parada de la Flora Saura va ser a l'estudi de la Laia Guarro. Per ella, el primer que té present quan començar un projecte de disseny editorial és la sensació del lector en el moment que aquest tingui la publicació a les mans. Tot comença en l'empatia i en l'objectiu de fer comprendre l'obra al lector a través del disseny. I és que tots hem tingut a les mans una lectura ben feixuga que ens ha costat de pair, però la feina de la Laia Guarro és fer d'aquella lectura una experiència més lleugera a través dels elements de les publicacions, ja sigui utilitzant una gamma de colors concreta, establint una bona estructura o, fins i tot, fixant-se amb el tacte del paper i de la seva olor. En definitiva, "el disseny editorial ajuda a comprendre les peces", explicava.

Laia Guarro al capítol d''Helvètica' dedicat al disseny editorial

L'última parada de la Flora Saura va ser amb Enric Jardí, qui ens va dir que, justament, les parts del llibre que no llegim són aquelles que es dissenyen (menys la portada!). Ell ens va aclarir les diferències entre portada i coberta: la coberta forma part de la tripa i és on apareix el nom de l'autor i el títol del nom, conté la solapa, si en té, i el llom. En canvi, la portada és, simplement, la cara frontal del llibre. Per ell, el més important a l'hora de dissenyar és crear un impacte visual: "ha de vendre allò que conté a dins", explicava.

Flora Saura i Enric Jardí al capítol d''Helvètica' dedicat al disseny editorial

Per aquest capítol l'Òscar Dalmau no va tenir convidat, però sí petits invitats: les moltes obres editorials del llegat de Jordi Fornas. Dalmau ens va parlar de la trajectòria artística d'aquest pioner del disseny gràfic al nostre país i ens va mostrar una gran quantitat de portades de vinils, revistes i llibres que van marcar la seva vida com a dissenyador. De fet, segur que moltes de les seves peces també les podeu trobar a casa vostra: un vinil de Serrat de la discogràfica Edigda, números de Serra d'Or o llibres d'Edicions 62.

Un vinil de Raimon al capítol d''Helvètica' dedicat al disseny editorial

Vosaltres també sou d'aquells que quan llegiu un llibre no podeu evitar trobar-hi tota mena d'errors? I no ens referim a l'argument! Si sou així, la Júlia Solans sap ben bé qui nom té la vostra mania: editorialitis. Ens va parlar d'alguns dels errors més comuns que podem trobar en les publicacions, com les vídues: aquelles paraules o lletres que queden penjades al final d'una pàgina. O els orfes, aquelles que queden soles al principi d'una pàgina. I què ens dieu dels errors de kerning...? Es produeixen quan hi ha massa separació entre lletres en una mateixa paraula. Quin mal a la vista!

Júllia Solans al capítol d''Helvètica' dedicat al disseny editorial

De ben segur que la pròxima vegada que tingueu una publicació a les mans, no podreu evitar buscar els errors que ens ha explicat la Júlia Solans. Fins aquí el capítol d''Helvètica' dedicat al disseny editorial; en el pròxim, més disseny de la mà d'experts de casa nostra!