La vacuna de Janssen contra la covid-19, elaborada per la multinacional Johnson and Johnson, es començarà a distribuir a Europa el 19 d'abril. La ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, ha confirmat que Espanya rebrà 5,5 milions de dosis de la vacuna a partir del mes d'abril, de les que 800.000 seran per Catalunya.

Capacitat máxima d’un milió de dosis diàries Durant una visita a la planta de Reig Jofre a Sant Joan Despí acompanyada del comissari de Mercat Interior, Thierry Breton, la ministra ha afegit que la farmacèutica catalana començarà a produir el vaccí monodosi de Johnson&Johnson a mitjans de juny amb una capacitat màxima d'un milió de dosis diàries. Visita a la planta de Reig Jofre a Sant Joan Despí A diferència dels productes de Pfizer, Moderna i AstraZeneca, el vaccí de Janssen s'administra en una sola dosi. Un altre avantatge és que es pot conservar a temperatures molt superiors a les necessàries per als fàrmacs dels seus competidors. Espanya ha de rebre un 10% dels 400 milions de dosis que la Unió Europea ha comprat a Janssen. La meitat han d'arribar d'aquí a final d'any, fet que significa que Espanya ha de poder disposar de 20 milions del quart vaccí contra la covid-19 autoritzat per l'Agència Europea del Medicament.

Immunitat de grup a l’estiu El comissari Breton ha deixat clar que tot i els problemes de subministrament d'AstraZeneca, la UE garantirà a Espanya "el que necessiti" per assolir la immunitat de grup a l'estiu. Què has de saber per vacunar-te si tens entre 60 i 65 anys?