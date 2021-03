Els indicadors apunten ja a l'arribada d'una quarta onada del coronavirus

El virus segueix escalant a Catalunya, que es troba a les portes d'una possible quarta onada de coronavirus, amb un augment de contagis, de la velocitat de propagació del virus, del risc de rebrot i del nombre de persones hospitalitzades. Segons les dades epidemiològiques actualitzades pel Departament de Salut, avui hi ha 1.474 pacients de Covid hospitalitzats, igual que ahir, dels quals 411 estan greus a l'UCI, vuit més que el dia anterior, en el segon dia consecutiu en el qual puja la pressió hospitalària.

La velocitat de propagació de la malaltia (Rt) segueix creixent i avui s'ha situat en 1,17, cuatre centèsimes més que ahir, és a dir, que cada 100 infectats contagien de mitjana 117 persones, la qual cosa indica una expansió del virus lenta però constant, quan s'ha iniciat la Setmana Santa, que comportarà un augment de la mobilitat i de les interaccions socials.

Primer assaig clínic per administrar una vacuna en forma d'esprai nasal | Sònia Urbano

Primer assaig clínic per administrar una vacuna en forma d'esprai nasal | Sònia Urbano

Repunten els ingressos per covid

La incidència acumulada de casos per cada 100.000 habitants a 14 dies (IA14) també empitjora i s'ha situat en 221,18, sis casos més que ahir, mentre que el risc de rebrot, índex que mesura el creixement potencial de la pandèmia, és de 257 punts, quinze més que el dia anterior. Também fa uns dies que tornen a repuntar el nombre de morts per Covid, que des de l'inici de la pandèmia sumen 21.263, dels quals 14 han estat notificats en les últimes 24 hores. En els últims 7 dies han mort a Catalunya 149 persones per la infecció, una mitjana de 17 persones al dia.