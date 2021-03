(MURMULLO DE CONVERSACIONES)

(MENSAJE AL MOVIL)

(RESPIRA NERVIOSA)

(CIERRA EL MOVIL)

(PASOS, CONVERSACIONES)

(AVISO DE MEGAFONIA)

(MEGAFONIA) «Doctora Abades, acuda a pediatria .

(ABRE EL GRIFO)

(ALBOROTO DE MUCHA GENTE)

?Donde te metes? Ha entrado un aviso.

He tenido que ir al bano. Joder, Anita.

Me dijiste que vigilabas y te la has dejado abierta.

Me encontraba mal.

Pues avisame.

?Estas bien? Si.

He vomitado, algo me habra sentado mal.

Si quieres conduzco yo. ?Te saco una bolsa?

Si quiero bolsas, las cojo yo, gracias.

(SIRENA DE EMERGENCIAS)

(INTERMITENTE)

(ABRE UN CAJON)

(CIERRA EL CAJON)

(ALARMA DE RELOJ)

(APRIETA UN BOTOn)

(INICIO DEL ORDENADOR)

(GOLPES EN LA PUERTA)

Si. Ya estoy en casa, carino.

Vale. ?Has comido?

Si.

(SE ALEJAN PASOS)

Hola, Alex, ?que tal?

?Ah, si? Pues ni idea, la verdad.

Bueno, tampoco he podido llamar yo en toda la manana.

Ya.

Oye, Alex, perdona,

igual me he pasado un poco con el mensaje que te he enviado.

Ya.

Ya.

Entiendeme tu a mi tambien, ?vale?

Bueno, no le demos mas vueltas.

?Te apetece que me pase luego por tu curro, cuando acabes,

y lo hablamos?

Joder, que putada, a esa hora ya no paso, que manana madrugo.

Vale.

Habras aprovechado para pedirle a tu jefe que te cambie el puente.

Joder, Alex, tio, yo flipo.

No, es que luego soy yo la que esta loca,

a la que se le va la cabeza. Te he pedido perdon.

No, no, no empiezo nada.

Vale, mejor hablamos manana, si.

(MOVIL)

(MOVIL)

(ARROJA EL MOVIL)

(GOLPES EN LA PUERTA)

Carino, ?estas bien? Si.

Que se me ha caido una cosa.

Ya esta la cena.

Cena tu, que yo no tengo hambre.

(CORRE AGUA DEL GRIFO)

(VAJILLA ENTRECHOCA)

Buenas noches. ?No cenas nada?

No, me voy a la cama.

Que descanses, carino.

(SE CIERRA LA PUERTA)

(SE CORRE EL PESTILLO)

(TELEVISION LEJANA)

(RADIO) «-Parecen categorias... categorias estancas, ?no?

O perteneces a... Solo hay dos tipos de personas.

-Blanco o negro .

(MELODIA DE INICIO)

(CIERRA EL MOVIL)

(DEJA EL MOVIL SOBRE EL BANCO)

(MENSAJE AL MOVIL)

(CIERRA EL MOVIL Y LO DEJA)

?Te acuerdas de Asun? La pelirroja.

La paciente que se nos despelotaba.

Se desnudo dos veces aqui por la cara.

Exacto, pues se va a casar.

?Se va a casar? (RIE) ?A que no sabes con quien?

Agarrate, con Julito, el de mantenimiento.

Julito... Pero ?como se va a casar si esta loca?

(RIE) Si, esta loca, pero tambien buena, tambien.

Joder, vaya parejita. (RIE) Aja.

Pero si el es horrible. (RIE)

Seguro que se montan numeritos. «Julito... .

No, no. «Sintonizame la CM, por favor .

(RONRONEA Y RIE)

(RIE)

?Estas bien ya?

Si, mejor.

Oye, si quieres, podemos ir al mediodia

adonde Alex y tomarnos unas cervecillas.

Hoy no curra.

Ya.

-?Hoy toca enfado?

?Como?

-Estas muy seria.

Es por tu novio.

Pues si, Martin, mi novio.

-?Que hace? Pues que pasa de mi, eso hace.

Que pasa. -Pues dejalo, Anita.

Te vienes a vivir conmigo. En eso estaba yo pensando, si.

-Tu te lo pierdes, porque yo te trataria como a una reina.

(CANCION) #Te trataria como a una reina...

#...en tu palacio de cristal.

Impresionante, Martin, ?cuando dices que nos casamos?

?Y el movil?

-Aqui.

Es una mierda esto. ?Como va a ser una mierda?

-Mira, hago lo que me dices, esto no funciona.

A ver, no, lo primero...

Siempre colgado, Martin, como las llaves, ya lo sabe.

?Y ahora que pasa? A ver.

Le tiene que dar al verde.

Lo tiene que marcar y darle al verde.

A ver, llameme. -Cono, al verde.

Es que siempre se me olvida esto. Ana, verde.

Ahi, a ver.

-Ahora.

(MOVIL)

(MOVIL)

?Trabajamos un poquito?

Venga.

Que empiecen por «me .

-Mesa.

Meta.

Mecano. Muy bien.

-Mear.

Mexico.

Nombres propios no valen.

-Menta. Muy bien.

-Melaza.

Meter.

Me queda una.

-Melon. Muy bien, Martin.

Perfecto.

Lo voy a apuntar a un concurso de la tele.

Me los llevo por delante, Martin.

Hasta manana. -Chao.

(GOLPES EN LA PUERTA) ?Si?

Ya estoy en casa, carino. Vale.

?Has comido? Si.

He traido pizza,

por si te apetece. Vale.

(ALARMA DEL RELOJ)

(PARA LA ALARMA)

Alex, que soy yo.

Joder, perdona, se me fue la pinza ayer.

Dame un toque, anda, o cogeme el movil.

Te quiero.

(CIERRA EL MOVIL)

(GOLPES EN LA PUERTA) Ana.

Si. ?Me abres?

Me quedo el fin de semana en casa de Luis.

Llamame al movil si quieres cualquier cosa.

Vale. ?Estaras bien?

Si, claro.

Puedes decirle a alguna amiga que venga el fin de semana.

Asi no estas sola.

Vale.

En el frigo tienes menestra y te he dejado el congelador lleno.

Portate bien.

Nos vemos el lunes.

(TV) «-Al ambiente festivo en el centro

se han sumado miles de personas. -El ahorro del que hablan

solamente lo tienen ellos, quiero decir

no han dado todos los estudios economicos

y todas las vueltas. -El Gobierno... .

Alex, que soy yo otra vez, llamame, anda.

(CIERRA EL MOVIL Y LO DEJA)

(MUSICA DISCO)

Espera, para, para, para.

-?Que pasa?

No va a entrar nadie.

He dicho que pares, hostia.

(ABRE EL MOVIL)

Eres un mierda, Alex.

Que sepas que eres un imbecil y un mierda.

Me has dejado tirada, cabron.

Que estoy hecha mierda y lo sabes.

Y ni siquiera me llamas.

Eres una puta mierda de persona.

Una puta mierda.

Que no.

Que es broma.

Que yo te quiero mucho.

Que eres muy majo.

A ver...

Te queria comentar una anecdotilla para cuando escuches esto.

El otro dia estabamos Jaime y yo currando con la ambulancia.

Y vimos una ambulancia que se habia estrellado.

Otra ambulancia.

Y el chico que la conducia

pues estaba muerto.

Estaba muerto.

Tenia la cabeza abierta

y todos los sesos por ahi.

Un asco.

?Sabes lo que pense cuando lo vi?

Que ojala fuera yo.

Eso pense.

Que ojala fuera yo.

Que a ver si tengo un poco de suerte

y me estampo

y me mato de una puta vez,

ya que no tengo huevos de matarme yo misma.

(DEJA LAS LLAVES)

Voy a coger esto y pongo una lavadora.

(VAJILLA ENTRECHOCA)

(SE ABRE LA PUERTA)

A Luis le surgio un imprevisto

y me dejo anoche en casa camino del aeropuerto.

El puente tampoco estara.

Podiamos hacer algo por mi cumpleanos.

El puente tengo la boda.

Es verdad.

?Al final vas?

Ya sabes lo que pienso.

Nadie te ha pedido tu opinion.

No te va a hacer ningun bien.

Tampoco me hace ningun bien esa actitud cobarde que tienes

y aqui estamos.

(ALARMA DE MICROONDAS)

(RISAS DE LA MUNECA)

-Un euro.

(RADIO) «-Principalmente se nos quedan en la zona

de trapecios, se nos quedan en la zona media de la espalda,

en la zona dorsal. En esa zona estan mas

todo lo que es la contradiccion emocional .

Elena. -Hola.

?Que tal? Cuanto... tiempo. -Muy bien.

Buenas. ?Que tal tu viaje? -Fenomenal.

?Te lo has pasado bien? -Si, muy bien.

Ahora me lo cuentas todo. Vamos, que te tengo una sorpresa.

-?Ah, si? -Bueno, venga, Elena.

Te dejo con tu amiga. -Adios, papa.

-Luego nos vemos. Hasta luego.

Hasta luego. Vamonos, Elena.

(ININTELIGIBLE)

?Has subido a la torre Eiffel? -Si.

Madre mia, que suerte tiene. -Muy bonito.

Paris no lo conozco, espero que un chico guapo me lleve.

-Ah... Y de momento, pues...

Y...

Y yo...

Es...

Estoy...

Es...

Pera...

Esperando...

Se...

Sen...

Sentada.

A ver si nos ligamos a uno y nos lleva.

Paris, o que nos lleve Elena a la proxima.

-Estaria muy bien. Si, nos vamos con ella.

Si.

Si, y...

A...

Si, a ve...

Si, a ver...

Si...

Li... Si, a ver si ligas.

A ver si liga Elena.

Oye, ?tu estas rebotada con Alex?

Yo, ?por que? (CON LA BOCA LLENA) No se.

Como no hemos pasado por alli en toda la semana...

Esta de baja, se ha hecho un esguince.

Ah.

Anita, ?cuanto tiempo llevamos currando juntos?

Unos cuatro anos o asi, ?por? No, por saberlo.

?Estas harto o que? ?Yo?

Para nada.

(RIE)

?De que te ries?

Es que me estoy acordando

de mi primer dia de urgencias, el dia que te conoci.

?Y? ?No te acuerdas?

No. Si, hombre.

Estaba la senora histerica: «Haz algo, que se me muere.

Que se me muere, se me muere . Y miro al suelo

y esta el tipo tirado.

Muerto, azul estaba. (RIE)

Y la senora histerica gritando: «Que se nos va, se nos va.

Haz algo, que se nos va . ?No le dijiste: «Senora,

tranquilicese que no se va a ninguna parte .

Yo, para tranquilizar a la mujer, la hacia la reanimacion.

Me parecia tan ridiculo que ni media.

Luego me di cuenta, he roto la mitad de las costillas.

Y la senora seguia histerica gritando: «Haz algo, haz algo .

(RIE) Joder.

Joder, pues no me acuerdo.

?Como no te vas a acordar? Menos mal que estabas y me animabas.

Me decias que pasaba a menudo, que era normal.

?Es normal partirle las costillas a un muerto?

(RIE) Estaba que me piraba del curro pero ya.

Tu: «No, Anita, la ambulancia da muchas satisfacciones .

?Satisfacciones? ?Yo dije eso? Si, tu.

Satisfacciones, los cojones.

En urgencias estaba deseando llegar

y que el tipo de turno estuviera ya muerto.

Asi no me sentia culpable si se me moria a mi.

Para mi era un alivio que estuvieran muertos.

Bueno, por eso ahora estamos con traslado, ?no?

(SIRENA DE EMERGENCIAS)

Jaime, ya estoy, me voy.

Vale, hasta el lunes.

(ARRASTRA UNA MALETA)

Felicidades.

Gracias.

Si no te gusta, lo puedes cambiar.

No.

Es precioso.

No te devuelven el dinero, pero te lo cambian por otra cosa.

Es muy bonito.

Gracias.

Me voy.

Que tengas buen viaje.

Venga, que vas a llegar tarde.

(GRAZNIDOS DE GAVIOTAS)

(SE CIERRA LA PUERTA)

Hola, Elena, soy Ana Ortega, del instituto.

Estoy unos dias por aqui y te llamaba para saber

como lo tenias para quedar. Si escuchas este mensaje, llamame.

?Sandra? Hola, soy Ana, Ana Ortega.

Si, si, mucho tiempo, si.

Bien, bien, ?y tu que tal?

Ah, muy bien. Nada, que estoy unos dias por aqui...

Si, bueno, para una boda. Aja.

Te llamaba para ver como lo tenias para quedar y eso.

Pues hoy mismo, ?no?

Ya, pues no se, ?no tienes un descanso o algo?

Si quieres me paso yo por donde estes trabajando, no me importa.

Ah, pues genial, si... si puedes intentarlo...

Muy bien, si, nos ponemos al dia y eso.

Vale, pues...

Hacemos eso, te llamo en un rato y tu ya me dices.

Vale, muy bien, Sandra, venga, un beso, adios, adios.

-Ana.

Hola. -Hola.

?Que tal? Bien.

-?Y que haces, compartes?

Si, bueno, con mi chico.

Nos mudamos juntos hace un ano. -?Con Sergio?

?Estais juntos todavia? Se fue a Madrid el.

No, Sergio no, eso se acabo. Ahora estoy con Alex.

-Ah. Llevamos como dos anos ya.

Ah, que bien. Si.

-?Y que hace? Es dentista.

-Dentista, que chollo. Si, bueno, acaba de terminar

y esta montando la consulta y esto, pero muy bien.

-Aja.

Oye, ?como esta Carmen?

-La verdad, hace anos que no la veo.

No se.

Tambien he llamado a Elena. -Mira, con Elena si suelo estar.

No mucho, pero nos vamos viendo. Ah.

-Si, ?y va a venir? Pues no lo se.

La he llamado, pero no me ha contestado, asi que no lo se.

-Que pena, ya me apetecia verla. Si.

Hubiese estado bien, si.

?Que haces manana?

Como mi chico no ha podido venir al final,

se ha quedado sitio en la mesa.

-Jo, pues... me encantaria, Ana,

lo que pasa es que manana tengo comida familiar.

Entonces no puedo, pero te agradezco un monton.

De verdad, igual la proxima.

Si, claro, para la proxima.

-?Y... con quien se casa?

Ni idea, no la he visto en mi vida.

-Pues yo suelo cruzarme con el, con tu padre.

No lo he visto nunca con ninguna, tampoco te puedo decir.

Hace siglos que no lo veo.

-?Y eso?

Siempre recuerdo que era el que nos llevaba al parque de los molinos.

?No te acuerdas?

Nos recogia a todas en el cole y nos llevaba a los molinos.

Creo que te equivocas, ?eh?

Tampoco te estoy pidiendo tanto.

Que te vengas un rato en la boda, no creo que sea para tanto.

-Eh... A ver, Ana.

Tengo un compromiso, te lo he dicho.

No se, me llamas hace un rato y estoy aqui, pero manana no puedo.

Ana, no empieces.

No empiezo nada.

Creia que las amigas estaban para estas cosas, pero ya veo que no.

Que te importo una puta mierda.

(DEJA MONEDAS) -Ana.

Ana.

(MARCHA NUPCIAL, APLAUSOS)

(APLAUSOS Y VITORES)

-Hola. -?Que tal?

-Gracias, gracias.

Hola, hola, hola.

Que guapa estas, que guapa.

Hola, ?que tal? Si, si. -Buenas.

(SE BESAN) -Enhorabuena.

-Hola, si, gracias.

Anita.

Al final has venido.

No te he visto en la ceremonia. He perdido el tren.

-?Y estas sola? ?No venias con tu novio?

No ha podido venir.

-?Estas bien?

?No te alegras de verme?

Que ilusion verte, Anita.

Estas guapisima.

Ven, que te presento a Susana.

Ahora mismo lo hablo y te sientas con nosotros.

Susana, esta es Ana.

-Ana, hola.

Tu padre me habla mucho de ti. Pensabamos que no habias venido.

Si, al final si.

-Bueno, pues, vamos entrando, ?eh? Vale.

-Vamos.

-Debe de ser emocionante eso de la ambulancia.

?Como?

-Que debe de ser emocionante trabajar en la ambulancia.

No estoy en urgencias, hago traslados.

-Ah.

Me fui de urgencias para no ver tantos muertos,

pero ahora es peor porque a los que se mueren los conozco tiempo.

-Ya me imagino.

-Y aprendio a tocar el piano a los... 60 y tantos anos.

-?Y ahora cuantos tiene? -Puede tener 65, 66.

Pues del parque de los molinos no me acuerdo.

-?Como?

Papa.

-Anita, ?lo estas pasando bien?

Esperame un segundo y te traigo algo, que estas seca.

Me alegro mucho de que hayas venido.

Susana es un encanto, ya veras.

Puedes visitarnos cuando quieras.

Puedes venir con tu novio, asi lo conozco.

Lo hemos dejado.

Ya, y por eso no ha venido.

Bueno, el se lo pierde.

Con mas motivo te vienes a vernos y pasas una temporada con nosotros.

No me gusta que estes sola.

Mi amor, dejemonos de caras tristes.

Vamos a bailar.

No se, no se bailar. -Venga, Anita.

Con los bailes que te pegabas conmigo de pequena...

Vamos. Si.

(CANCION) #'Cause he had the eyes of a movie star.

#Looks from the cinema.

#Words that were gentle and true.

#Yes, he had the eyes of a movie star.

#Voice like a soft guitar.#

-Estas muy guapa, Ana.

Pero no estes tan seria.

(CANCION) #He walked me home.

#Then he kissed me goodnight.#

Papa. -Dime.

Eres un hijo de puta.

(CANCION) #...I could tell.

#For he looked kinda swell.

#That tomorrow I will see him...

#...see him as well.

#'Cause he had the eyes of a movie star.

#Looks from the...#

-Oye.

Perdona, pero aqui no se puede fumar.

Un chupito de vodka.

Oye, ven.

?Tu como te llamas? -Quique.

Quique, ?eh? Quique...

Vamos a brindar, venga, ponte dos chupitos.

-Lo siento, no me dejan beber. Si no te va a ver nadie...

Venga. -No me dejan, de verdad.

Venga, Quique, no seas soso.

Vamos a brindar, hombre.

Por nosotros.

Va, bebe un poco, Quique.

?No?

No.

(CONVERSACION CERCANA)

Pues tu te lo pierdes, Quique.

Os invito, salud.

Quique, cambia un poco la musica, ponte algo bueno para bailar.

-Lo siento, la musica no la controlo yo.

Venga, que esto es un rollo. Ponte esta de...

Eh... ?Si? ?Sabes?

La de... (TARAREA DOS NOTAS)

(TARAREA)

(TARAREA)

(TARAREA)

Largate.

-?Como? Que te largues.

-Joder...

(SE SUBE LA CREMALLERA)

(SE ALEJAN PASOS)

(SE ABRE Y SE CIERRA LA PUERTA)

(LLORA)

(LLORA)

(LLORA)

(LLORA)

(TECLEA EN ORDENADOR)

(ALARMA DE RELOJ)

(SE CIERRA UNA PUERTA)

(SE ACERCAN PASOS)

(GOLPES EN LA PUERTA) Si.

Ya estoy aqui, carino. Vale.

?Has comido? Si.

(SE ALEJAN PASOS)

?Y se te quedaria mas caro?

Hombre, 60 euros al mes, que a lo tonto ya es pasta, ?eh?

Ademas, tiene muchas cosas que no... no se para que sirven.

Como aire acondicionado por zonas, que no voy a utilizar.

Eso es climatizador, puede estar bien,

porque puedes poner la temperatura que quieras

en la zona del coche que quieras.

Lo que esta de puta madre es la radio.

Le enchufas el movil y lee .mp3 y lo que le echen.

Ah.

Oye, igual eso se lo podias poner al otro.

Ah, claro, no lo habia pensado.

Si.

Y pasar ya del bus y de levantarme a las cinco.

Claro.

Y poder irte los fines de semana al campito, ?no?

Desconectar sin depender de nadie.

Si, eso digo yo, que te cambia la vida.

Y con lo que te gusta a ti conducir.

?Como esta, Martin?

Desde el ingreso no lo veiamos y lo estabamos echando de menos.

Martin, soy yo, Ana.

Vamos con los meses del ano. Empiezo yo, ?vale?

Enero.

-Febrero, marzo.

Muy bien.

Abril.

-Abril.

Mayo.

Junio.

Julio.

Agosto.

Septiembre, octubre, noviembre.

-Y diciembre. Muy bien, Martin.

Muy bien.

?Eres gilipollas o te pasa algo? Ten cuidado, joder.

Jaime, que perdona.

Tranqui, Ana.

No pasa nada.

Es que esta hecho mierda, me da mucha pena.

Ya, y a mi.

Perdona.

Te dejo esto aqui, voy al bano. -Vale.

-Importante, si salimos, contraataque.

Si no hay contraataque, jugamos libre o azul.

Si no llegamos, quedamos en 23.

Vale, vale, vale.

-!Fuerte!

Hasta el miercoles.

(VAJILLA ENTRECHOCA)

Mira, es el modelo antiguo de ese.

(TV) «-Puede darte mayor potencia .

?Rojo te lo vas a comprar?

No.

Igual gris.

Es bonito.

Me voy a dormir. Buenas noches.

(ANUNCIOS EN TELEVISION)

(TIMBRE DE LA PUERTA)

(PITIDO CARDIOVASCULAR REGULAR)

(PITIDO CARDIOVASCULAR REGULAR)

?Como esta, Martin?

(PITIDO CARDIOVASCULAR REGULAR)

(PITIDO CARDIOVASCULAR REGULAR)

(PITIDO CARDIOVASCULAR REGULAR)

Hola, carino.

?Estas bien? Si, si.

No te preocupes.

?Y que haces en la cama?

Nada, no me encontraba bien y he preferido tumbarme.

?Y Luis?

?Os habeis peleado?

?Seguro que estas bien?

-?Si? Soy Ana.

-?Que Ana? Ana Ortega.

-Ah, si, sube. Ya.

(MUSICA A GRAN VOLUMEN)

(CANCION) #Si te aburren los deberes y te aburren los vecinos,

#no te aburras, no seas tonto, juega al super disco chino.

#?Que es aquello que alucina, va volando y no hace ruido?

#Es un disco de la China, es el super disco chino.

#Si me prestas tu tu disco... Yo te presto a ti mi disco.

#!Que jaleo, que jaleo! Todo el mundo esta al disqueo.

#Disco, disco, chino, chino.

#Fino, filipino.

#Disco, disco, disco, disco, chino, chino, chino, chino.

#Fino, fino, fino, filipino.

#Fruiti, pita, pita, pita, pita, pa.

#Disco, disco, disco, disco, chino, chino, chino, chino.

#Fino, fino, fino, filipino.

#Filipino.#

-Perdona.

?Tienes un cigarro?

Y... y... ?me lo darias, por favor?

Gracias. ?Fuego?

Que lo estoy dejando.

Estas en el turno de manana, ?no? Con Jaime.

No se como aguantais esos madrugones.

Yo estoy en el de tarde y no puedo con ellos.

Ah, ya veo, eres mudita.

O se te ha comido la lengua el gato.

Si que ha tardado la mudita, ?que estarias haciendo ahi dentro?

No tardo nada, ?me esperas?

(CANCION) #No hay dolor, no hay dolor.

#Ten a mano el rosario, porque ya cayo el dictador.

#O eso dice la radio extendiendo el rumor

#de que todo es un plagio.

#Puestos a pedir

#que alguien baje y llene el saco.

#Puestos a pedir...

#Ya no dan abasto.

#Tomalo, tomalo, el legado es dramatico.

#Tengo lleno el salon de arrecifes de barro.

#Vendedores de shock para un invierno sabatico.

#Puestos a pedir

#que alguien baje y llene el saco.#

-Ademas de mudita, escurridiza. Eres una joyita tu.

Oye, me ha encantado la cancion.

Superdivertida.

La habreis estado ensayando toda la semana.

?Si o no? Ni idea.

No lo tienes muy claro.

Ya dice Jaime que contigo nunca se sabe.

(CANCION) #Tomalo, tomalo.

#Tomalo, tomalo.#

?Eso dice Jaime?

-Bueno, es una forma de hablar.

Eh, no eres mudita, el gato no se te comio la lengua.

?En que quedamos? ?Se la comio o no?

Perdona un segundo.

Voy a saludar a un amigo, que no ha dicho ni «hola .

Pero vuelvo ya. No te muevas otra vez.

#Puestos a pedir...

#Ya no dan abasto.#

(CONVERSACIONES Y RISAS)

?Te encuentras bien? Si, si.

Si.

(RADIO) «-Esta manana de sabado vamos a acabar mirando

especialmente a nuestros jovenes,

bueno, nuestros jovenes que muchas veces hacen... .

-Bueno, tienes mi tarjeta. Si.

-Para cualquier cosa que necesites estoy a tu disposicion.

Muy bien.

?Es ese de ahi? -Ese.

(INTERMITENTE)

?Me pones una cerveza? Sin alcohol.

?No te tomas tu una?

(SACA UNA BOTELLA)

(DESTAPA UNA BOTELLA)

Si no bebes, trae mala suerte.

Me he comprado un coche.

De primera mano, al final.

Lo he cogido esta manana y, dando una vuelta, he pasado por aqui.

Creo que me va a venir guay.

Para salir los «findespor ahi, al monte.

Ya sabes, por la respiracion, los nervios.

Ya.

Si quieres, te lo enseno, lo he aparcado ahi mismo.

No se, si te apetece, pues

cuando termines, podriamos dar una vuelta.

Podriamos ir al sitio del cordero que decias, el de la sierra.

Y comer, dar un paseo...

Lo cerraron, hace tiempo.

Pues a otro sitio, no se.

Igual no es buena idea.

Estoy mucho mejor, Alex.

Me gustaria que me perdonaras.

?El que?

Pues no se.

Todo, supongo, mi mal genio.

Estas perdonada.

?Pero?

Pero nada.

Estas perdonada.

?No te apetece ir luego a tomar algo cuando cierres?

Para charlar.

Mejor lo dejamos asi, ?no crees?

?Me cobras?

Estas invitada.

Bueno, pues nada.

?Por que no me das un abrazo despues de todo este tiempo?

Venga, hombre, sal, no te va a ver nadie.

Tranquilo, que no hay gente.

Bueno...

(CONVERSACION CERCANA, NINOS)