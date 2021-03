Joan Villadelprat: "Aquest any Hamilton ho té difícil"

El proper diumenge es disputarà el primer Gran Premi de la temporada de Fórmula 1. Serà el GP de Bahrain en una temporada de transició abans del canvi de reglament de 2022. Serà el més gran que s'ha produït en diverses dècades a la Fórmula 1, on els cotxes seran de nova generació.

“�� Joan Villadelprat ( @JVilladelpratF1 ) sobre @LewisHamilton : "Aquest any ho té difícil" �� https://t.co/O0ufTOWPah | #Desmarcats26M �� A @la2_tve i @radio4_rne pic.twitter.com/KP8j8Oytf1 “

Si Lewis Hamilton es proclama vencedor del Campionat del Món de Fórmula 1 i guanya la vuitena corona, es convertiria en el pilot amb més títols guanyats . Tot i que és el gran favorit, Joan Villadelprat creu que " aquest any ho té difícil perquè RedBull està funcionant molt bé . A la pretemporada ha demostrat que és un cotxe ràpid, estable i que el motor Honda ha millorat moltíssim".

Totes les mirades estan posades en Carlos Sainz , que ha fitxat per l'escuderia Ferrari aquesta temporada. El pilot madrileny ha signat el vuitè lloc després dels primers entrenaments lliures al GP de Bahrein . Villaplana assegura que "té un motor amb 50 cavalls més que l'anterior. Ve d'una època on ha tingut molts problemes i ara compta amb un cotxe molt millor. Estic segur que li anirà bé, només cal que s'adapti ".

No serà l'any de Fernando Alonso

El món del motor va tremolar quan es va assabentar que Fernando Alonso tornaria a la Fòrmula 1. S'espera molt de l'asturià en aquesta temporada, però l'exdirector d'equips de la Fòrmula 1 ha assegurat que "no serà l'any d'Alonso. En aquesta competició es necessita tenir el pack complet i no crec que el seu equip estigui a l'altura per donar-li un cotxe guanyador".