Ragna Debats: "El record més fort de la vida de la meva filla han estat aquests 57 dies en una illa deserta"

Ragna Debats va estudiar per ser entrenadora d'hípica però anys després va iniciar-se en el món del trail. Va guanyar la Marathon des Sables 2019 en la categoria femenina, el títol mundial de trail running i de raquetes de neu i l'europeu de skyrunning.

Fer front als perills de la nit

Ragna Debats afirma que "quan sortia el sol ens aixecàvem, no teníem llum o sigui que no hi havia una altra manera. A la tarda a les 17h quan baixava el sol ja ens posàvem a les tendes. Estàvem quasi 12 hores dins les tendes dormint pels perills i la falta de llum".