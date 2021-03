Este jueves en 'Novéntame', "Cuando se rompió el silencio"

El asesinato Miguel Ángel Blanco en 1997 supuso un revulsivo en la sociedad vasca, que pasó del silencio al basta ya frente al terrorismo de ETA. Este capítulo de Novéntame otra vez recorre los años en los que Gesto por la Paz y la Asociación por la Paz de Euskal Herria se concentraban en silencio para pedir el fin de la violencia terrorista.

Una estadística reciente señala que el setenta por ciento de los ciudadanos vascos jamás se movilizó contra ETA. El dato lo aporta Cristina Cuesta, fundadora de la Asociación por la Paz de Euskal Herria en 1986, cuatro años después de que ETA asesinara a su padre, Enrique Cuesta, delegado de Telefónica en Guipúzcoa. Cristina Cuesta junto a Txema Urkijo miembro de Gesto por la Paz, abordan los inicios de estos movimientos pacifistas y la década de los noventa en la que ETA instaura la socialización del sufrimiento. Txema Urkijo recuerda: "ETA era la vanguardia del movimiento de liberación nacional vasco, es decir, la vanguardia del pueblo vasco y eso se expresa en el espacio urbano. Por tanto, era en la calle donde nosotros teníamos que expresar nuestro rechazo a la violencia".

A mediados de los años 90 se produce una concatenación de secuestros. El primero de ellos fue el de Julio Iglesias Zamora. Gesto por la Paz ideó la campaña del lazo azul para pedir la liberación del empresario vasco. El éxito de esta iniciativa supuso la concesión del Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Cristina Cuesta señala que "fue un reconocimiento importante a una trayectoria de resistencia, de defensa de unos valores y unos principios fundamentales y una semilla que fue cuajando con el tiempo".

Tras la muerte de Gregorio Ordóñez

Esta nueva entrega de Novéntame otra vez se detiene en el asesinato del teniente alcalde de San Sebastián, Gregorio Ordóñez, en 1994 y que supuso un punto de inflexión en el movimiento pacifista. María San Gil, que entonces trabajaba con él en el grupo popular del ayuntamiento donostiarra le recuerda así: "Tenía un mensaje claro y representaba a muchos ciudadanos que no se atrevían a decir lo que decía él".

Después se suceden tres años de movilizaciones pacíficas intensas porque llega a haber tres secuestros al mismo tiempo: José María Aldaya, Cosme Delclaux y el de Ortega Lara, que estuvo 532 días en un zulo hasta su liberación por parte de la Guardia Civil. Y quince días después, ETA secuestra al concejal de Ermua, Miguel Ángel Blanco y da un ultimátum al Gobierno para que en 48 horas acerque los presos etarras al País Vasco. Él entonces y durante 27 años alcalde de la localidad vizcaína, Carlos Totorika, entrevistado en este capítulo de Novéntame recuerda el mensaje rotundo que el pueblo de Ermua lanzó a ETA: "Desde el minuto cero dijimos que Miguel Ángel tenía derecho a vivir, a tener una opción política y que a nadie se le puede asesinar por eso".

El periodista vasco, Juan Carlos López, informó sobre la manifestación multitudinaria de Bilbao y desde el hospital donostiarra al que llegó prácticamente muerto, Miguel Ángel Blanco: "Yo creo que lo que en principio se llamó el espíritu de Ermua, no era más que una absoluta expresión de cabreo de la gente, como diciendo, no me lo puedo creer que no nos hayan hecho caso, estamos todos, todo el pueblo aquí en la calle pidiendo que lo suelten. No sé, fue tremendo".

Lamentablemente como concluye Txema Urkijo "con el asesinato de Miguel Ángel Blanco la plaza se llenó, pero no volvió a llenarse". No te pierdas el próximo episodio de Novéntame, a partir de las 23:30h en La 1.