David Ferrer: "Organitzar el Godó està sent una experiència molt bonica"

El Barcelona Open Banc Sabadell va veure com David Ferrer deixava la seva cinta a la pista després del seu últim partit com a professional. Ara, dos anys després, estarà al capdavant de la 68ª edició del torneig Godó.

De jugar a dirigir Tot i la Covid-19, aquest any sí que es podrà celebrar l'esdeveniment. Ferrer diu que "m'agrada poder estar vinculta amb aquest torneig i amb el món del tennis". Una nova experiència a la butxaca, on afirma que "em sento feliç per com ha anat, per l'equip que tinc al voltant que m'està ajudant moltíssim. És una experiència bonica i també difícil, perquè és el primer any". “�� @DavidFerrer87 (@bcnopenbs): "Està sent una experiència molt bonica"



https://t.co/O0ufTOWPah

A @la2_tve i @radio4_rne pic.twitter.com/m50nVWdYgi" — Desmarcats (@desmarcats_rtve) March 24, 2021

Sense el vigent guanyador, Dominic Thiem El guanyador de 2019, Dominic Thiem, no estarà present a l'edició d'enguany. Tal i com diu Ferrer, "també està el torneig de Belgrad, està darrera Novak Djokovic i no podem tenir a tothom. Tenim un cartell boníssim, dels millors que pot haver-hi dels últims 10 anys". Però tenim a Tsitsipás, Diego Schwartzman, ... tenim un altre cartell". “�� @DavidFerrer87 (@bcnopenbs): "No tenim a Thiem però tenim a Tsitsipás, Diego Schwartzman, ..."



https://t.co/O0ufTOWPah

A @la2_tve i @radio4_rne pic.twitter.com/ddslh7pXKj" — Desmarcats (@desmarcats_rtve) March 24, 2021