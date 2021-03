Cada 23 de març se celebra el Dia Meteorològic Mundial. Enguany, la commemoració impulsada per l’Organització Meteorològica Mundial (OMM) està dedicada al tema “L’oceà, el nostre clima i el nostre temps”.

Sovint quan es parla de temps i de clima, la majoria només pensa en les coses que passen a l’atmosfera. Però no podem ignorar els oceans , ja que són una part essencial del conjunt climàtic del nostre planeta. Les aigües oceàniques cobreixen un 70% de la Terra i són un dels principals condicionants del nostre temps i clima. El seu escalfament afavoreix en part el canvi climàtic.

L’equilibri entre l’oceà i l’atmosfera, alterat

Fa uns anys que l’equilibri entre l’oceà i l’atmosfera està descompensat. Actualment el contingut calorífic dels oceans ha assolit nivells insòlits, ja que absorbeixen el 90% de la calor que queda retinguda a la Terra, a causa de l’augment dels gasos d’efecte hivernacle. I això té les seves conseqüències. Per una banda, l’acidificació de les aigües oceàniques, que provoca l’alteració en els ecosistemes marins. Per l'altra banda, també comporta un augment de la temperatura de l’aigua que provoca una reducció del mantell glacial i, per tant, un augment del nivell de mar que és de 3,3 mil·límetres a l’any.

També cal recordar que, en els últims anys, les càlides temperatures oceàniques han estat vinculades amb perllongats episodis de sequera i devastadors incendis forestals, com els d’Austràlia d’ara fa més d’un any.