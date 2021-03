Alex Bocanegra: "Va ser una sorpresa per als equips contraris que apareguessin dos nanos a la sala"

Tant l'Alex Bocanegra com el Club Natació Sabadell van viure una situació insòlita al veure's obligats a convocar a dos nens de 9 i 11 anys a la primera concentració de l'equip de Divisió d'Honor

El confinament i la impossibilitt d'ajornar partits hi van tenir molt a veure. Els petits Joan i Quim Barberà van competir contra adults, i tot i que van perdre sempre podran dir que van debutar a Divisió d'Honor al costat del seu pare. "El Quim és el que reacciona més impactat i més alegre. És el petit i el que ho viu molt, com el pare".

Sorpresa per als rivals

Els contrincants del CN Sabadell no sabien que dos dels quatre integrants de l'equip rival tenien 9 i 11 anys. "Suposo que va ser una sorpresa per als equips contraris que apareguessin dos nanos allà a la sala". Però també "una alegria perquè són partits més assequibles per a ells".