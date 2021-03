El primer nanosatèl·lit de la Generalitat s'ha enlairat finalment a les 7:07 hores d'aquest dilluns des del cosmòdrom rus Baikonur, situat al Kazakhstan. El dispositiu, batejat com a 'Enxaneta', estava a bord d'un coet Soyuz 2 i hauria d'haver-se enlairat dissabte, però per problemes tècnics es va haver de posposar el llançament.

