Álvaro Sanz: "Després d'aquesta experiència, el col·lectiu Grupo Amiab té ganes de fer més muntanya"

El documental “La cumbre es el camino” narra la primera expedició al camp base de l'Everest de tres nois amb discapacitat intel·lectual: Juan Alejandro Martínez, Jesús Bermúdez, i José Urbano Aparicio. L'objectiu és donar visibilitat a persones amb discapacitat en una expedició única, demostrant que cap repte és inabastable.

Un documental per casualitat

Álvaro Sanz havia d'acompanyar a Alex Txikon fins al camp base de l'Everest per "fer fotografies de com ell feia l'aproximació, perquè ell anava a intentar l'hivernal de l'Everest sense oxígen". Però llavors va descobrir que dins dels integrants de l'expedició hi havia "tres persones amb discapacitat de l'associació Amiab que anaven a acompanyar-lo, i vaig decidir que havia d'explicar aquella història també".