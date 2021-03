L'únic orgue Cavaillé-Coll de Catalunya s'instal·la restaurat a la cripta de la Sagrada Família

L'Arquebisbat de Barcelona ha presentat el nou orgue de la cripta de la Sagrada Família, un Cavaillé-Coll de 1896 donat per la Congregació de Religioses del Sagrat Cor i restaurat recentment, gràcies a una campanya de micromecenatge. L'orgue està considerat un dels millors models romàntics que existeixen al món, i es tracta de l'únic del fabricant Aristide Cavaillé-Coll de Catalunya. Per l'organista del temple, Juan de la Rubia, "encaixa per estètica visual i estètica arquitectònica", i ha recordat que es va construir un any després d'acabar la cripta i que té el tamany perfecte per a la capella.

Els treballs de restauració han tingut un cost de 178.000 euros

Una restauració "necessària" Pels responsables de la Sagrada Família era necessari restaurar-lo per a que tothom en pugui gaudir i perquè es tracta d'una inversió de futur i patrimoni. Els treballs de restauració han tingut un cost de 178.000 euros, la meitat dels quals s'han aconseguit a través de donacions de particulars i empreses. Està previst que es faran concerts a favor de la restauració. L'organinsta Juan de la Rubia toca orgue Cavaillé-Coll

Concert inaugural La Sagrada Família acollirà el primer concert del nou orgue de la cripta, a càrrec de l'organista Juan de la Rubia. Es tracta d'un esdeveniment amb motiu de la festa de Sant Josep, es procedirà a beneir-lo i, a continuació, se celebrarà el concert. L'orgue disposa de 10 registres i 548 tubs