Front comú per salvar el Delta del Llobregat

El ciment guanya cada cop més espai a la natura i al conreu al Delta del Llobregat. Per primera vegada veïns, ecologistes i pagesos s'han unit per fer front comú contra el creixement urbanístic i l'ampliació del port i l'aeroport. Ni un pam de terra, Depana, Zeroport-Ecologistes en Acció, SOS Baix Llobregat, i Unió de Pagesos ho consideren incompatible amb la protecció d'aquest espai natural.

1.200 habitatges a la carretera de la Bunyola

En uns terrenys del Prat, a la carretera de la Bunyola, fins ara agrícoles, és previst construir-hi 1.200 habitatges. Són les obres de l'ARE Eixample Sud. L'Ajuntament defensa el projecte per eixamplar el nucli poblacional. Veïns, ecologistes i pagesos diuen no voler confrontar els objectius mediambientals de la protecció dels espais naturals i agrícoles del Delta amb una política d'habitatge. Afirmen que els dos objectius són igualment importants.



Portaran les administracions als tribunals i demanaran l'aturada cautelar de les obres després que la Comissió Europea hagi obert un procediment d'infracció contra Espanya per deixadesa en les franges més sensibles, integrades en la Xarxa Natura 2000. Asseguren que veuen amb preocupació com els diferents responsables polítics s'espolsen responsabilitats de la situació crítica en què ens trobem i es passen la pilota entre administracions, sense aplicar polítiques urgents de preservació.