L'Aleix Puig, un dels dos violins del Quartet Brossa, ens acompanya aquesta setmana, a Efecte Collins, a conèixer a dues de les seves persones de confiança i que més coneixen el seu instrument: la seva lutier i el seu arqueter.

L'Anna Andreu i el Gerard Díaz són una lutier i un arqueter que es van conèixer estudiant a Cremona, bressol per aprendre aquesta artesania. Des del seu taller de Sant Cugat del Vallès, es dediquen a la reparació, la construcció d'instruments i arcs moderns i històrics.

La visita als lutiers es fa periòdicament quan l'instrument falla, o quan cal canviar les cerres de l'arquet, per exemple. També hi ha músics que els visiten per encarregar-los un instrument de zero, tant sigui un instrument modern o històric. L'Aleix explica que les trobades sempre són enriquidores: "Visitar els lutiers és sempre una experiència molt estimulant. Primer, perquè veus com es construeixen els instruments. Segon, perquè quan hi vas és perquè l'instrument no acaba de funcionar, és com anar al metge. Surts amb l'instrument recuperat, sones millor, i estàs molt agraït."

El Gerard i l'Anna parlen també, en aquest documental de la setmana, sobre la relació del músic amb el lutier i l'arqueter, i també sobre el seu ofici, que l'entenen com una artesania: "La feina del lutier es pot prendre de moltes maneres: nosaltres ens ho prenem com una feina artesana. No creiem que siguem artistes. Els artistes són els músics, que després tocaran. Nosaltres fem una bona eina perquè ells puguin expressar-se, estar còmodes i puguin anar el més enllà possible. El que fem és ofici artesà."

D'altra banda, l'Aleix Puig, reflexiona també sobre la relació que té amb el violí: "La relació que tens amb l'instrument és molt íntima. Ens coneixem molt amb l'instrument. De vegades l'instrument està trist, enfadat, o no aconsegueixes connectar amb ell. És com una relació de parella: hi ha un profund amor, una profunda comprensió, profunda empatia, i hi ha dies que també el mataries. El violí és com un individu en si mateix, reacciona als teus estímuls, i també l'has de cuidar."