A l'últim capítol del programa 'Helvètica' ens hem posat ben guapes i guapos. Sabeu a quin art hi estava dedicat? Al de la moda, aquella disciplina del disseny que ens acompanya absolutament sempre!

És habitual veure la Flora Saura vestida amb un gust per la moda absolutament al dia, però, per aquesta ocasió, els seus 'outfits' van brillar més que mai. La seva primera parada va ser a les reserves del Museu del Disseny de Barcelona, on podem trobar més de 19 mil peces de tèxtil i de moda. Allà vam parlar amb la Sílvia Ventosa, conservadora del museu, qui ens va dir que la moda és un element cabdal de la nostra vida. "Ens vestim segons la família, segons l'entorn en què vivim", explicava. Al segle XIV amb els mercats, el comerç i l'intercanvi de teles van començar a crear-se els primers estils i ja en el segle XVI es poden trobar els primers llibres de sastreria. No obstant, el segle de la moda per excel·lència va ser el segle XVIII: una època en què les classes altes anaven molt ornamentades, a diferència de les baixes. Doncs sí que fa anys que ens aixequem cada dia pensant: avui què em poso?

Silvia Ventosa i Flora Saura al capítol d''Helvètica' dedicat a la moda cropper

La següent parada va ser a Aniz, Àlex Soriano i Elena Irisarri Treballen en un proveïdor tèxtil que els va fer veure la gran quantitat de tela que es llença al llarg de l'any i d'aquí va sorgir la seva idea de crear un producte sostenible únic. I és que dels teixits que s'utilitzen per a la moda nupcial, en què les teles són molt concretes, úniques i sovint en sobra matèria, han dissenyat peces de roba reutilitzats, bonics i ben elegants.

Àlex Soriano i Elena Irisarri al capítol d''Helvètica' dedicat a la moda cropper

A l'Escola Superior de Disseny, ens vam reunir amb la professora i dissenyadora Pilar Pasamontes per descobrir més de la seva relació amb la moda. Per ella, la moda és art, comerç, negoci: "és un ofici artístic", va concloure. De la seva mà, vam conèixer alguns dels estudiants del centre que ens van sorprendre amb peces de roba ben innovadores com la Carla i el seu abric en procés; o el Jacob i la seva jaqueta sense gènere. La Flora no es va resistir a emprovar-se-la!

La seva última parada va ser a una altra escola, la BAU, on va trobar-se amb en Josep Pagà, dissenyador, investigador i professor del centre. La seva investigació busca trencar amb allò establert pel que fa a la manera com entenem que ens hem de posar la roba. Un dels seus dissenys substitueix el patró per la costura per tal que l'usuari decideixi com es vol posar la peça, modificant-ne o no la costura. Uns dissenys que juguen amb la creativitat tant de les persones com dels dissenyadors i que, a més, són sostenibles.

Josep Pagà al capítol d''Helvètica' dedicat a la moda cropper

Per la seva banda, l'Òscar Dalmau va trobar-se amb qui és, segurament, la cara més coneguda de la il·lustració de moda: en Jordi Labanda. Especialment als 2000, les seves il·lustracions estaven per tot arreu: per revistes de moda, fundes de mòbil, per motxilles, per bolis, agendes... Però com va començar la seva carrera artística? Enviant a 'Woman' i 'La Vanguardia' aquelles il·lustracions que ell mateix creia que havien d'estar a les revistes. Quin començament!

Amb ell també vam repassar algunes de les il·lustracions que han fet la volta al món, com les que es poden trobar a les pàgines d'una revista de moda japonesa. I també vam debatre la raó d'una de les seves manies: detesta els pantalons foradats!

Jordi Labanda al capítol d''Helvètica' dedicat a la moda cropper

Per últim, la Júlia Solans va començar la seva secció amb una situació que tots hem tingut en algun moment: posar-nos aquella peça de roba que tenim des del 2010 i que ens és imprescindible o aquella que no ens posem mai, però que tampoc som capaços de llençar? Quan es tracta de la roba que portem, totes les decisions que prenem tenen un impacte sobre nosaltres, la societat i el planeta. I és que darrere de cadascuna de les peces de roba que tenim a l'armari hi ha un procés ben llarg. La recomanació de la Júlia: que fugim del fast fashion, aquell tipus de moda que ha estat creada en situacions precàries, i que siguem conscients de les nostres eleccions!

Fins aquí el resum del capítol d''Helvètica' dedicat a la moda. Ens veiem la setmana que ve amb més disseny!