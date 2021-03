Un lloc web permet localitzar els refugis antiaeris de Barcelona

La Regidoria de Memòria Democràtica de Barcelona i el Servei d'Arqueologia de la ciutat són els responsables d'aquest web que permet localitzar els 1.322 refugis, gràcies a la tecnologia. Disposa d'un gran volum d'informació i conèixer la documentació, expedients, plànols, imatges i fonts orals de les persones que s'hi van refugiar i els objectes que s'han trobat en el seu interior. En alguns casos, fins i tot, la reconstrucció en 3D.

Refugi La Florida from Barcelona Cultura on Vimeo.

Refugi carrer Sant Frederic from Barcelona Cultura on Vimeo.

Arribar a tots els públics

La voluntat del projecte és que la majoria de la població pugui conèixer el paper que van tenir els refugis antiaeris a la vida dels ciutadans barcelonins per protegir-se dels bombardejos de les tropes franquistes durant la Guerra Civil. A banda de ser una compilació, es tracta d'un treball de més de vint anys per saber qui, com, quan i perquè s'hi van construir. Però, no es vol quedar només en una eina divulgativa, sinó que no vol oblidar la part més humana, la de les emocions i els sentiments.

Refugi carrer Radas from Barcelona Cultura on Vimeo.

Refugi carrer Radas from Barcelona Cultura on Vimeo.