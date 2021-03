La discriminació relacionada amb qüestions racistes continua aferrada a la nostra societat. Segons l'últim informe de SOS Racisme Catalunya, s'hi van detectar un total de 182 situacions de violència racista a la comunitat al llarg del 2020. Tot i això, el percentatge de situacions no denunciades va passar del 32% en 2019 al 46% en 2020, ja que solament en 99 casos s'hi va presentar una denúncia al respecte. L'organització lamenta que durant el confinament més estricte es van agreujar alguns conflictes veïnals racistes i també les identificacions racials per part de la policia

Entre els casos denunciats, els abusos policials (23%) i les discriminacions i agressions entre particulars (27%) representen la meitat dels casos. El 12% de casos denunciats fan referència a discriminacions en l'accés als drets socials, el 9% en l'accés als serveis privats i un 8% a discurs d'odi. També representen un 8% les discriminacions d'agents de seguretat privats.

El confinament va augmentar els conflictes veïnals racistes

L'informe, anomenat "(In)visibles: L'Estat del Racisme a Catalunya", ha revelat que la tipologia de situacions no denunciades han estat els abusos i discriminacions per membres de seguretat privada (60%), les discriminacions en drets socials (55%), les agressions i abusos per part de cossos de seguretat pública (54%), i entre particulars (44%). Un dels motius que aporta el document per al baix percentatge de denúncies és el confinament estricte de principis de l'any passat, que va agreujar alguns conflictes veïnals racistes i també les identificacions racials per part de la policia.

Els portaveus de l'entitat han indicat que el 2020 ha estat "convuls" per la pandèmia i que el confinament ha marcat els àmbits on s'ha donat el racisme i el nivell d'infradenuncia, que s'han concentrat en les actuacions per part dels cossos de seguretat pública i les situacions entre veïns. A més, les dades presentades han exposat que el principal motiu pel qual les persones que s'han dirigit a SOS Racisme i no han seguit amb el procés de denúncia ha estat el recel cap al sistema i la seva impunitat en un 39% de les situacions, i el 27% per la vulnerabilitat d'algunes de les persones.