El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha admès a tràmit la querella de la Fiscalia i ha obert una investigació a l'expresident del Parlament Roger Torrent i als integrants independentistes de la Mesa per desobediència al Tribunal Constitucional.

La Fiscalia demanava investigar Torrent i els tres integrants independentistes de la Mesa

En la seva querella, la Fiscalia acusava el republicà Roger Torrent i als membres de JxCAT i ERC en la Mesa en la passada legislatura -Josep Costa (JxCat), Eusebi Campdepadrós (JxCat) i Adriana Delgado (ERC)- de desobeir al Tribunal Constitucional per tramitar resolucions a favor d'exercir el dret a l'autodeterminació i per a reprovar a la monarquia.

La sala civil i penal del TSJC ha designat a la magistrada Maria Eugènia Alegret com a instructora, i ara haurà de decidir sobre la pertinència de les diligències que va sol·licitar la Fiscalia. Entre elles hi ha la de citar a declarar com investigats a Torrent i els seus integrants independentistes en la Mesa.