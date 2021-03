Jordi Sánchez habla por primera vez tras recibir el alta médica

¡Buenas noticias! Tras una larga lucha contra el coronavirus, el actor Jordi Sánchez ya ha abandonado el hospital donde se encontraba ingresado. El intérprete catalán ha querido compartir su felicidad con sus seguidores a través de sus redes sociales, donde se ha mostrado muy agradecido por todo el cariño recibido.

"Inmensamente agradecido al Hospital Universitario Fundación Jiménez Diaz. Gracias por su talento, sus cuidados, su paciencia... Gracias por sacarme de esta", ha escrito emocionado Jordi Sánchez en la última publicación de su cuenta de Instagram, donde también ha hecho alarde de su buen humor, una muy buena señal. "Nunca pensé que dormir 24 dias seguidos, con sus 24 noches, podía ser tan desagradable", ha bromeado.

En la foto llama la atención su increíble cambio físico. Su paso por la UCI ha hecho que pierda unos cuanto kilos. Ahora terminará su recuperación en casa, al lado de los suyos. ¡Estamos deseando volverle a ver en nuestras pantallas!

La muerte de Quique San Francisco

No tuvo la misma suerte otro compañero de profesión. Quique San Francisco perdió la vida a los 65 años tras casi dos meses ingresado por una neumonía bilareral severa de la que nunca se llegó a recuperar.

La muerte de Quique San Francisco deja una lluvia de cariño La muerte de Quique San Francisco deja una lluvia de mensajes de apoyo y cariño Europa Press Europa Press

En sus últimas declaraciones a la prensa, el actor quiso aclarar que su ingreso no se debía a las drogas: "Por lo que he visto y no he querido ver mucho, da la sensación de que estoy en esta UCI como consecuencia de las drogas que he consumido, y no lo entiendo. Está claro, que la mala vida tiene consecuencias, pero yo he caído enfermo por una bacteria… Tengo una neumonía".

Nada más conocerse la noticia de su muerte, las redes sociales se inundaron de emotivos y cariñosos mensajes de despedida al actor, y muchos amigos y compañeros de profesión acudieron al tanatorio para decirle el último adiós al humorista.

