Un apagón global desconectó La Pasarela con La Tierra, algo que dejó a Iago incomunicado, sin poder volver con su familia, Susana y Adriana. En cambio, consigue una pequeña conexión que le lleva hasta El Espinar, donde una persona ha conseguido bajar. A pesar del parecido que tiene con su chica, no es otra que su propia hija. ¡Te contamos los mejores momentos del capítulo 41 de Estoy vivo!

¿Qué pasó en La Pasarela?

Ese apagón no fue un corte de luz sin más. Cosas muy sospechosas empezaron a pasar después: un autobús abandonado sin gente, Iago que no puede volver. En cambio, la bajada de Adriana ha ayudado a todos a comprender qué pasó allí. ¿Por qué no es un bebé como la vimos la última vez? En el transcurso del tiempo está la respuesta.

"Hubo un apagón que nos desconectó de La Tierra, y de pronto se invirtió el tiempo. Después del apagón todo empezó a ir más deprisa. Muy deprisa", le dice Adriana a su padre cuando le pregunta por Susana. Ese cambio en la Pasarela hizo que "solo una persona podía bajar", y decidieron que bajara ella, la elegida.