El termini per a la preinscripció escolar per a infantil i primària s’inicia avui dilluns 15 de març i s'estableix, per primera vegada, de forma totalment telemàtica per a evitar la propagació del coronavirus. L'any passat també es va fer en modalitat 'online' a causa de la pandèmia i el tancament preventiu dels col·legis, però es va combinar amb la presencial per a les famílies que no podien fer-la a distància.

Quan i on presentar la sol·licitud? El període de preinscripció escolar per a infantil i primària comença avui i acabarà el 24 de març .

. El Departament d'Educació ha creat un web -preinscripcio.gencat.cat- on es podrà fer el procediment per al curs escolar vinent: des de la preinscripció fins a l'assignació definitiva de places. ​​​​Pel que fa als ensenyaments postobligatoris, el període anirà: De l'11 al 17 de maig per a batxillerat i cicles de grau mitjà d'FP i d'arts plàstiques i disseny

Pel que fa als ensenyaments postobligatoris, el període anirà: De l'11 al 17 de maig per a batxillerat i cicles de grau mitjà d'FP i d'arts plàstiques i disseny

Criteris de puntuació Tenir germans que estan estudiant al centre o que el pare, mare o tutor legal hi treballi: 40 punts.

que estan estudiant al centre o que el pare, mare o tutor legal hi treballi: 40 punts. El domicili habitual de la família es troba dins de la zona educativa del centre escolar que es demana en primer lloc: 30 punts.

de la família es troba dins de la zona educativa del centre escolar que es demana en primer lloc: 30 punts. El lloc de feina del pare, mare o tutor el que està dins la zona: 20 punts.

del pare, mare o tutor el que està dins la zona: 20 punts. El domicili familiar es troba dins del mateix municipi, però no dins de la zona educativa del centre que s'ha triat en primer lloc: 10 punts.

es troba dins del mateix municipi, però no dins de la zona educativa del centre que s'ha triat en primer lloc: 10 punts. A Barcelona , quan el domicili està situat en el mateix districte municipal que el centre escollit en primer lloc, però fora de la zona educativa, se sumen 15 punts.

, quan el domicili està situat en el mateix districte municipal que el centre escollit en primer lloc, però fora de la zona educativa, se sumen 15 punts. Es percep la renda garantida de ciutadania o algun membre de la família té una discapacitat : 10 punts.

o algun membre de la família té una : 10 punts. Família monoparental o nombrosa: 15 punts. Des d'Educació han explicat que enguany han començat a posar en marxa el criteri d'aplicació de les reduccions de capacitat de l'oferta educativa, tant a l'escola pública com a la concertada, per evitar l'excés de vacants i reduir la segregació.

Coneixement tecnològic "A una persona que té mòbil, però no té els coneixements necessaris per fer la presentació, el centre li oferirà el suport per a fer la sol·licitud electrònicament", ha assegurat Juanjo Falcó, director general del departament d'Atenció a la Família de la Generalitat. El procés de preinscripció comptarà amb suport per a les famílies que ho sol·licitin mitjançant cita prèvia al centre educatiu o a les oficines de suport a la preinscripció.