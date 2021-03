Desmarcats - Blai Mallarach, jugador de l'Atlètic Barceloneta

Aquest divendres comença la trenta-cinquena edició de la Copa del Rei de waterpolo. El primer partit serà a dos quarts de dotze del migdia i enfrontarà el Zodiac Club Natació Atlètic Barceloneta amb el Quadis Mataró.

"A la Copa del Rei anem a per totes" El Barceloneta s'ha endut 13 de les darreres 15 Copes del Rei, les darreres vuit de forma consecutiva, i són els grans favorits en totes les competicions on participen a nivell nacional. Tot i això, tal i com diu Mallarach, "la Supercopa d'Espanya ja la vam perdre. Aquest any hi ha equips que han apostat fort, han sortit jugadors joves que estan agafant experiència i es van plantar cara després de l'aturada de Covid".

"Ser esquerrà és un avantatge" Mallarach és l'únic esquerrà de l'Atlètic Barceloneta i també de la selecció espanyola de waterpolo. Per a ell és un avantatge perquè "xutes amb una mà que la gent no està acostumada. Tens una visió de joc que no estan acostumats, se t'obren diferents angles".

