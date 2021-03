Uns 330.000 autònoms i treballadors en ERTO cobraran l'ajut de la Generalitat

La Generalitat començarà a pagar les ajudes sol·licitades pels prop de 330.000 autònoms, treballadors afectats per un ERTO i fixos discontinus a partir del 15 de març, i es preveu que el pagament es faci durant dues setmanes. En total, el govern català destinarà 468 milions d'euros a aquestes prestacions, uns 40 més dels previstos, degut a l'augment de peticions dels autònoms més gran de l'esperada. Segons ha manifestat el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, "tots els que l'han demanat cobraran l'ajuda". Els treballadors beneficiaris rebran un SMS a partir del 15 de març on podran consultar la resolució de l'ajut.

Ajuts extraordinaris

Els ajuts extraordinaris per treballadors amb baixos ingressos inclosos en un ERTO seran d'entre 600 i 900 euros per treballador, en funció dels mesos que duri l'afectació. El 60% dels casos fa més de quatre mesos que es troba afectat per un expedient. El pressupost de les subvencions per aquest col·lectiu serà de 93,5 milions d'euros, aproximadament 11 milions menys dels que es preveia. Segons el ministeri de Treball, al febrer, a Catalunya hi havia 190.902 treballadors afectats per un ERTO. Per tant, l'ajut mínim de 600 euros el cobrarà el 70,45% de les persones que es troben amb la feina suspesa en un expedient temporal.