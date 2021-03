Ander Mirambell: "El nivell de l'skeleton actual és el més alt que hi ha hagut fins ara"

L'Ander Mirambell afronta la seva catorzena temporada al Circuit Mundial, amb la intenció de poder disputar l'any vinent a Pequín els seus quarts Jocs Olímpics.

"Has de saber arriscar"

L'skeleton és un esport que implica prendre decisions constantment. Per a Mirambell aquesta és una de les millors coses que té, perquè això és el que fa que "t'enganxin, perquè has de saber arriscar. Tens Dues opcions: o arribar a la línia de meta o... arribar, perquè no et pots baixar a la corba 2".