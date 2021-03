L'Eurocambra vota si aixeca la immunitat de Puigdemont

El ple del Parlament Europeu decideix aquest dilluns si accepta el suplicatori remès pel Tribunal Suprem en què sol·licita aixecar la immunitat de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont. La votació se celebra a partir de les 18:30 de la tarda, però el resultat no se sabrà fins aquest dimarts, una vegada la presidència de l'eurocambra anunciï el recompte final.

L'expedient de Puigdemont no és l'únic que està sobre la taula, ja que també hauran de resoldre quatre suplicatoris més en la mateixa votació que es farà per via telemàtica a causa de la pandèmia, entre ells els exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí. En cas que el ple confirmi la posició del ponent conservador Angel Dzhambazki, se suspendrà la seva immunitat es podrà reactivar el cas al tribunal belga que ha de decidir si executa l'euroordre perquè Puigdemont i Comín seguin extradits a Espanya. En el cas de Ponsatí haurà de ser la justícia del Regne Unit l'encarregada d'examinar la petició.

Puigdemont, Ponsatí i Comín, pendents de la resolució de l'Eurocambra sobre la seva immunitat cropper

El Suprem va remetre formalment els tres suplicatoris a l'Eurocambra el gener del 2020, però la pandèmia en va paralitzar la tramitació fins al novembre, quan es van reactivar amb l'aval dels serveis legals per fer sessions confidencials sobre casos d'immunitat per via telemàtica. Els tres eurodiputats de Junts argumenten en la seva defensa que el TS no és l'autoritat judicial competent per jutjar-los i denuncien en aquest sentit una persecució política per part de la justícia espanyola.