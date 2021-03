El valor de l'escolta, per Marco Mezquida

Segons Marco Mezquida la música ha estat present els darrers anys a llocs on abans hi havia silenci. Això ha fet que la sentim a tot arreu i a tota hora, i provoca que ens insensibilitzem i que no l’escoltem com caldria. El compositor de jazz vol dignificar aquest moment de culte, el moment d’escoltar música plenament, amb tots els sentits, i també el moment de descobrir-la. A partir de totes aquestes reflexions, treu algunes conclusions.

El soroll El Marco diu que el fet de ser músic l’ha fet prendre consciència del so i del soroll i ser conscient del món on vivim: “Això fa que aprecïi el silenci i em fa ser conscient del nivell d’ansietat que provoca el soroll.” En relació a això, també fa una crítica a la música com a acompanyament: “En aquest segle XXI la musica ha arribat a estar present a llocs on abans hi havia silenci, i això provoca una insensibilització cap a la musica. A una botiga de roba trobes la música fortíssima, a un trajecte en bus, a un avió abans d’enlairar-se… No tenim prou consciència de la musica i del silenci.” Marco Mezquida a Efecte Collins RTVE.es

El silenci i l’escolta Si hi ha res que estimula l’oïda i la concentració, a més del so, és el moment d’estar en silenci: “Ens cal oxigenar la ment de tanta informació sonora. Jo ho faig sovint i és una experiència necessària pel meu creixement com a músic, i també per la meva concentració.” Mezquida visita la cambra anecoica de La Salle-URL. Una cambra anecoica és un espai dissenyat per aconseguir un silenci gairebé absolut, lliure d’interferències, ni reverberacions. “A la la cambra anecoica he tingut una experiència molt reveladora i és la consciència d’aquest silenci tan abrmador. El ser conscient del silenci fa madurar l’escolta, que crec que és fonamental per esdevenir músic. I per a mi els millors músics son els que millor escolten, i els qui a partir d’aquesta escolta poden oferir la seva resposta i conversar amb altres músics, com quan estem a sobre de l’escenari o assajant.”

La curiositat Durant el passeig, Marco Mezquida es troba per casualitat amb el saxofonista colombià David Jacome, i reflexiona sobre el fet d’apropar-se a la música que no coneixes, de tenir curiositat: “La curiositat és el motor per descobrir noves experiències, noves músiques, persones noves. Jo sempre he sentit que era una esponja en aquest sentit. Quan et trobes un músic al carrer tocant allò és la veritat, és l’aquí i l’ara, quan la música s’està produint, i m’agrada parar i escoltar.” El músic també parla de ser sensibles al so de la ciutat, que té la seva pròpia música, i reivindica, després de veure un grup de Silent Disco ballant en silenci a un parc, la música com a forma de conèixer-se un mateix i de connectar amb l’entorn. Marco Mezquida i el saxofonista colombià David Jacome Efecte Collins - RTVE