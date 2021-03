Els ratpenats, amb mala premsa però indispensables

Tenen més mala premsa que mai, però el cert és que els ratpenats són indispensables per a la nostra supervivència com a espècie perquè són grans devoradors d’insectes i eviten plagues. Malgrat aquesta imatge negativa que els humans els hi hem penjat en el decurs de la història, i més ara en plena pandèmia, el cert és que no transmeten virus ni malalties. Els científics insisteixen que els motius de les pandèmies són el canvi climàtic i la interacció desequilibrada entre els humans i la natura.

Els ratpenats no transmeten virus ni malalties RTVE Catalunya