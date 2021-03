La restauració, decebuda amb les noves restriccions

La millora de les dades epidemiològiques, la baixada del nombre de casos de la Covid-19 i de la pressió assistencial, ha permès una relaxació de les restriccions en la restauració i en altres secorts afectats. Tot i això, el Gremi de Restauració de Barcelona ha explicat aquest dijous que el Govern "ha decebut als restauradors" amb la decisió d'ampliar l'horari d'obertura fins a les 17 h, sense permetre els sopars.

Els restaurants dels centres comercials són els grans discriminats d'aquestes mesures que semblen beneficiar tots els sectors menys el de la restauració. Asseguren que porten cinc mesos tancats i se senten fora de lloc, ja que no entenen per què alguns restaurants si poden obrir i ells no.

S'autoritza també la represa de competicions esportives federades, de majors de setze anys. El lleure extraescolar s'amplia ara a l'ESO, Batxillerat i Formació Professional , així com la sortida i pernoctació fora de la comarca amb la bombolla escolar. Pel que fa a les activitats lúdiques a centres cívics, es podran dur a terme a l'aire lliure i a partir dels 65 anys. "Molta cautela, no és la recuperació de tota l'activitat als centres cívics, només pels tallers de memòria i activitat física".

Setmana Santa

En relació amb la Setmana Santa, Catalunya vol establir un calendari de relaxació de les restriccions, especialment de la mobilitat, segons va explicar aquesta setmana la consellera de la Presidència i portaveu en funcions, Meritxell Budó, d'acord amb les autoritats sanitàries.

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha destacat, però, que encara no hi ha cap mesura planificada per aquesta setmana i que s'haurà d'esperar perquè "Totes les mesures es van fent amb una vigència d'una setmana per tal de no fer 2 passes endavant i 4 endarrere".