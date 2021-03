Aquesta setmana tenim la tercera entrada de pols sahariana en menys d'un mes. Els vents procedents del desert del Sàhara, al nord de l'Àfrica, són els encarregats de transportar grans quantitats de pols a Catalunya.

L'episodi deixa uns índexs de qualitat de l'aire molt pobra en zones elevades i al voltant de les grans ciutats. És aquí, en les zones urbanes, on la pols sahariana es barreja amb els contaminants d’origen antropogènic, com les emissions industrials o el trànsit rodat, i fa augmentar la densitat de les partícules sòlides.

Efectes sobre la salut

Això té efectes en la salut, augmentant el nombre d’hospitalitzacions i defuncions per problemes respiratoris i cardiovasculars. A l'àrea metropolitana de Barcelona moren prematurament prop de 3.500 persones a l'any per la contaminació de l'aire. Enguany, les mascaretes ens serveixen de protecció davant d'aquestes partícules de pols. Els experts adverteixen que hem de reduir la contaminació antròpica per deixar marge a aquestes irrupcions de pols del Sàhara