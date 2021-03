Quan al principi de l’entrevista de l'últim capítol d'' Helvètica ', l’Òscar Dalmau va dir al Víctor Oliva Pascuet que tenia una malaltia, ens vam quedar de pedra. Però, per sort, es tractava d’una malaltia benèvola i repleta d’art: la de col·leccionar tot el que sigui imprès!

En Víctor Oliva Pascuet és dissenyador gràfic, membre d’una extensa nissaga d’impressors de Vilanova i la Geltrú i col·leccionista. A ell, li interessa tot allò que estigui imprès en paper i tingui una vida efímera: cartells, segells o fins i tot embolcalls de caramels! De fet, la seva col·lecció és tan extensa que té peces com per omplir tot un compte d’Instagram.

Anomenat ‘Ephemera Museum’, allà trobareu centenars de peces que conformen el patrimoni artístic que en Víctor Oliva Pascuet acumula des de fa anys. Nosaltres vam tenir la sort de veure’n una petita part en persona. Entre les peces que ens va portar, vam trobar mostres del que ha imprès la seva família de Vilanova i la Geltrú. Per exemple: segells de l’època de la República, un àlbum de cromos de Chocolates Amatller i fins i tot un minúscul calendari d’efemèrides per posar-se a la butxaca.

Helvètica - Entrevista a Víctor Oliva Pascuet cropper

Amb ell vam repassar un dels moments clau de la litografia: quan va fer el salt d’imprimir lletres a imatges i quan aquestes van començar a fer-se en color. A més, també vam aprendre una paraula ben complicada de pronunciar, la “cromolitografia”: aquelles litografies dedicades exclusivament als cromos! Qui no n’ha tingut a casa seva durant la infància?