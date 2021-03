Aquest dimecres comença el judici contra els cinc membres de la Sindicatura Electoral, l'òrgan que havia de vetllar perquè el referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre del 2017 es fes amb garanties jurídiques.



La Fiscalia els acusa d'usurpació de funcions i desobediència, i demana penes de fins a 2 anys i 9 mesos de presó, inhabilitació per exercir càrrecs públics i també multes.



Els síndics acusats són els professors de dret Marc Marsal i Josep Pagès, els catedràtics Jordi Matas i Tània Verge i l'advocada Marta Alsina.



D'aquest judici, que s'ha ajornat 3 vegades, se n'encarrega el jutjat penal número 11 de Barcelona, i està previst que entre aquest dimecres i aquest dijous declarin els 5 acusats i 18 testimonis i quedi vist per a sentència.

L'independentisme veu el judici contra la Sindicatura com un nou atac amb més "força" pel resultat del 14-F. Partits i entitats sobiranistes reivindiquen la "valentia" per mantenir el rumb cap a l'autodeterminació.

La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ha afirmat que el judici acabarà "anul·lat pels tribunals internacionals" per la "vulneració de drets" que representa , igual que la resta de "causes" contra l'independentisme.

Torra: "Que no ens venguin més taules de diàleg"

L'expresident de la Generalitat Quim Torra també s'ha manifestat i ha apel·lat a la "necessitat urgent" d'una "amnistia" per a les causes obertes contra l'independentisme i ha demanat a l'Estat que no "vengui" "més taules de diàleg que no serveixen per a res".