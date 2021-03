Àlex Casademunt: el somni estroncat que va aconseguir amb 20 anys

Bienvenidos a Trabajo Temporal. Hoy Rosa López será matrona

de un hospital.

Vas a trabajar con nosotros hoy ¿qué te parece?

¡Qué fuerte matrona! ¿Te parece mal?

¿Y si la pifio? La cantante tendrá que estar

preparada para atender la emergencia de un parto.

Rosa no hace falta correr, Vamos ligeras pero sin correr.

Madre mía. Pasará consulta con pacientes

y resolverá sus dudas. ¿Qué te parece que es eso?

Una hamburguesilla parece. No, hamburguesa no es.

Vivirá en primera persona el nacimiento de un bebé.

-Muy bien guapa. -¿Qué te parece?

Y también tendrá tiempo para ser la Rosa de siempre.

#Tan mágico ser...#

Por su parte Àlex Casademunt y Eduardo Gómez fichan

por un equipo de mudanzas. Yo me como una mudanza

entera hoy. El cantante y el actor tendrán

que sudar la gota gorda. ¿Cuánto pesa el canapé?

Yo aquí deslomándome y tú no has hecho nada.

Conduciendo una grúa ¿en serio?

Manejar máquinas que pueden ser peligrosas.

Que subas un poco más. Espérate a que llegue.

Y también habrá algunos momentos para el placer.

¿Estás durmiendo? Nos tenemos que ir a comer tío.

Rosa López, una de las cantantes

más queridas de nuestro país. Tras ganar la primera edición

de Operación Triunfo, Consiguió que 166 millones

de personas viviesen una celebración en Eurovisión.

Siempre con una sonrisa en la cara, el éxito y la fama

jamás han podido con su humildad.

Hoy se enfrenta a una experiencia

completamente nueva para ella, la maternidad.

Àlex Casademunt, cantante, actor y presentador.

Aunque hoy su papel será muy diferente, le tocará

Preparar la mudanza de su vida. Ya nunca podrá decir

eso de: "mejor solo que mal acompañado".

Su compañero de fatigas tendrá la culpa.

Eduardo Gómez, actor, cómico y una de las caras más famosas

de la televisión. Todo un latín lover, un galán

y un seductor que se ha ganado por méritos propios el cariño

de fans de todas las edades. Durante su vida ha probado

suerte en todo tipo de empleos, pero esto no le garantiza

nada de nada. Hoy le tocará arrimar el hombro.

Rosa es aquí. Cómo estás.

Sorprendida de ver a un médico tan guapo.

Muchas gracias, tú sí que estás guapísima.

Soy M. Ángel Rodríguez Zambrano, soy jefe de servicio del hospital

de obstetricia y ginecología del hospital HM Puerta

del Sur, hospital universitario. Como estamos muy escasos

de matronas, pues hemos buscado

en Trabajo Temporal y nos han asignado a ti.

¿Qué te parece?

Me parece maravilloso. ¡Qué fuerte matrona!

¿Te parece mal? Pero...si la pifio...

No, está muy controlado. Y si lo haces bien te contratamos

indefinidamente. De matrona, ni más ni menos.

Eso es. Me parece precioso.

Si quieres empezamos rápidamente, te vienes conmigo,

te cambiamos y empezamos. Vamos a ello.

Vamos a ello. Encantada.

Hola Àlex. Hola qué tal, encantado

Ana, un placer. Soy Ana, trabajo en Mudanzas

Crespo, y soy la directora. ¿Hoy vas a hacer mi jefa?

Sí. ¿Qué me has preparado?

Espero que sea algo sencillo. Has admitido estar en Trabajo

Temporal. No sé ni por qué, pero sí.

Al final parece que sí. Hoy vas a trabajar haciendo

una mudanza con nosotros. ¿En serio?

Está estadísticamente demostrado que las mudanzas

es la segunda o tercera cosa que estresa más

al ser humano. ¿Qué tal tienes experiencia,

has hecho alguna vez alguna? Espero algo pequeño,

que no tenga que descargar mucho.

Pues una casa completa. No te preocupes porque vendrá

un compañero a ayudarte. ¿Ah sí?

¿No lo sabías? Va a venir un compañero

con más experiencia. Con la poca mía

y la suya a lo mejor hacemos un buen mortero.

¿Y quién es, está fuerte? No te puedo decir mucho

pero alto y fuerte sobre todo. Entonces lo cogerá él todo.

Bueno, entre los dos. ¡Qué bien! Tengo ganas

de conocerle. Como te voy a dejar así vendido.

¿Este es? Venga ya.

Pero qué pasa. Pero qué vas a cargar

tú conmigo. Si lo vamos a tirar todo

por la ventana o qué. Lo que haga falta.

Madre mía me han dicho que era un tío fuerte

que me echaría una mano. ¡Cómo te pareces a Bisbal!

Sí, a Bisbal. Tú eres el de "un poquito

de por favor". Exactamente.

Hace tanto tiempo que no me levantaba tan pronto

pues calculo yo que desde que Franco era calvo.

Bueno deja ya de reírte. No, me han dicho que bajar sofás

y neveras, y contigo... pensaba que era una broma,

¿vendrás con alguien más no? Evidentemente esto es un trabajo

y yo les voy a exigir como a cualquier otro empleado.

Yo me como una mudanza entera hoy.

Él te va a ayudar, habrá hecho ya unas 50 mudanzas en su vida.

Eso es verdad. ¿50 mudanzas?

Pues no he hecho ninguna tía. ¿Ninguna?

(Risas)

Cuando tengo que mover una silla del salón le pido al vecino

que me eche una mano. Pues nunca es tarde.

Así que os voy a presentar a vuestros compañeros

y cambiarios de ropa para empezar.

Vamos al lío.

Bueno Rosa ya te he visto que estás disfrazada, además

te han puesto un blusón fantástico, y personalizado,

y gracias a eso también me han personalizado el mío.

Encantado con que hayas venido. Es maravilloso.

Yo de matrona, me muero.

Vamos a ver ahora a pacientes, tenemos que preguntarles tanto

como están ellas como ver cómo está su hijo.

Habitualmente controlamos el peso, la tensión, protocolos

con la analítica para que todo vaya perfecto.

Tú ahora vas a tomar la tensión a la paciente, la vas a pesar.

El peso no les gusta nada. Se me ha venido

una responsabilidad muy grande y los tobillos me han temblado.

A ver qué puedo hacer, que no estropee la situación.

No es cualquier cosa. Te veo nerviosa.

Estoy muy nerviosa, prefiero callarme y observar.

Como que callar, tienes que ganarte el sueldo.

Estoy nerviosa porque voy a tomar la tensión a alguien.

Madre mía. Aquí de nerviosa nada, tienes

que currar tú. Aquí estoy para lo que queráis.

Sobre todo las mujeres embarazadas lo que necesitan

es mucho apoyo emocional, psicológico, para ellas

es un momento muy especial de su vida, tener un hijo.

Con estos nervios que yo tengo encima...

Seguro que tú empatizas más con ellas que yo mismo.

El tema de emociones le ha costado un poco,

pero es normal. Pues vamos a ver

a la primera paciente. Perfecto.

Vamos a ello. A ver que a la paciente

le siente bien o no. ¿Qué hago yo aquí?

Rosa, igual te prefiere a ti que a mí, igualmente me echa a mí

de la consulta. Ojalá de verdad pudiera asistir

a un parto. Sería lo más bonito del día

de hoy y de todos estos años.

-Hola buenos días.

-Que tal Sara, como estas. Ella es Rosa que es

nuestra matrona hoy. -Hola Rosa.

Va a dejar el mundo de la canción

y va a trabajar con nosotros ¿qué te parece?

-Fenomenal. Acojonada ¿no?

-No, muy bien. ¿Tú cómo estás?

-Yo muy bien, un poco cansada, son ya ocho meses.

Eso te iba a decir. -¿Cuantas semanas?

-Hablamos en semanas. -34+5.

-Estamos en 34 semanas. Vamos al lío.

Ahora después la enfermera dará la analítica, y te va a dar cita

con el anestesista por si quisieras ponerte la epidural.

Madre mía, que responsabilidad.

Nuestro equipo aquí Eduardo. Aquí tenéis a los compañeros

con los que vais a trabajar. Carlos, Juan Pedro, José María,

Federico e Iván. Qué tal tío.

Un placer, tanto gusto. Esto es el auténtico artífice

de esto, aquí no tenéis nada que hacer hoy,

este lo va a hacer todo. Una máquina.

Tienen bastante experiencia. ¿Este es el equipo que va

a venir con nosotros? Son muy flojos.

Sobre todo éste, éste es muy flojo.

Bueno jefa ¿qué coño hacemos?

Os cambiáis de ropa y empezamos.

¿Y dónde nos cambiamos? En el camión.

Los que nos dedicamos a esto a veces tenemos

un camerino muy pequeño, un cuarto de fregonas

o en el mismo coche te tienes que cambiar porque no llegas

a tiempo. Así que sin problemas.

Habéis llegado a estas horas, a las 7:30 empezamos.

Pero si no están puestas ni las calles.

A las 7:30 sale de la discoteca dice Eduardo.

A las 7:30.

Ven aquí, tira. Ataja ahí.

Ha sido duro porque he tenido que ver a Eduardo...

con poca ropa y eso impacta.

Te voy a decir una cosa guapo, a mí todo me queda bien.

¿De acuerdo?

Bueno doctor Zambrano. Y dale con doctor Zambrano.

Miguel Ángel, muy bonito demás. Me ha sorprendido mucho

que no sepa todavía si es niño o niña,

después de ocho meses. Me sentí una privilegiada.

La ecografía si te parece la hago yo,

¿o la quieres hacer tú? No, por favor.

Se tarda más tiempo en aprender a hacer ecografías.

Usted. Y dale con usted.

Para saber cómo está colocado el feto, esto de aquí es la cabeza.

Esta cabeza abajo, que es donde tiene que estar, de ahí no se

va a mover. Eso que parece una burbuja.

Vemos el corazón latiendo. Lo ves.

Sí. Les gusta mucho a las pacientes

ver el corazón de su pequeñajo. Los genitales, si nos deja

verlos, a ver si tú eres capaz. Mira tú que eres experta

en estas cosas. Perdone doctor porque le estoy

cogiendo como si... Ya lo he notado.

¿Qué te parece que es esto? No lo sé.

Esto, esto y esto. ¿Qué te parece que es?

Yo de esto no entiendo mucho ¿tú qué crees?

Es más grande lo de los lados parece un "clitorillo".

Eso es. Un "chochetillo".

Una niña.

En el momento que ha visto el sexo del feto, la ecografía,

lo ha dicho como es ella, muy espontáneo y natural.

Parece una hamburguesa. Hamburguesa no es.

Esa es la pierna, y esto está Entre las piernas, ¿qué es?

Como dirían en Andalucía es un "chochete".

Es vulva pero puede valer. Rosa ¿tú que ves ahí?

Yo, no sé si será una "churrilla" y tal, yo creía que lo que era,

efectivamente, un chochete.

Vamos a presentarnos al cliente que es lo que hacemos todos

los días normalmente. Venid conmigo.

Llamamos al domicilio. Tercero A.

Señora buenos días somos los de la mudanza.

-¿Dígame? Ahora.

Señora somos los de la mudanza.

Díselo tú. Perdonar, que os he vacilado,

no es el tercero A, es en el tercero B.

Perdón Señora, tercero B. Cuando salga tú hablas.

-¿Sí? Buenas señora somos

los de la mudanza. -Le vuelvo a decir no hay ninguna

mudanza. Pero vamos a ver

¿cuántos pisos tiene? Que ha comprado el edificio

o qué. -Por favor dejar de molestar.

Voy a colgar. Nos has vuelto a engañar

¿O qué? -No, es el tercero B.

Cuando subamos al piso las gafas te las tienes que quitar.

Vale.

Aquí toda la mañana tío.

Hola muy buenas somos los de la mudanza.

-Sí.

(Abren la puerta)

¿Ves?

Pasa Eduardo. Vamos al lío.

Que si estoy preparado para hacer una mudanza,

yo creo que no, pero la hago y ya está tío.

-Hola buenas. Mudanzas Crespo para servirle.

-Muy bien. Hola guapa.

Encantado, un placer. -Pasad, que vamos a empezar.

Me das órdenes tú, me da órdeneseste hombre.

Voy a acabar loco. Claro, se queda con la dueña

que si jiji jaja. Te quieres quedar

un rato con Ivonne. Yo creo que Eduardo

con la dueña de la casa quería... ya sabemos que Eduardo

es el auténtico latín lover. Así que desde que ha entrado

se ha fijado en Ivonne. -Vamos a empezar, te vas a poner

a embalar con Federico. Te va a enseñar cómo embalar

la vajilla, la cristalería, lo más delicado.

Y Àlex, con Juan Pedro vas a bajar el canapé

por la escalera. Como tú eres más joven y fuerte

creo que... Bueno más fuerte...

Vamos a ver cómo sale. A las dos tenemos que tener

la casa vacía. Eso está hecho.

Voy para allá. Voy a sentarme un poco.

De verdad, me han dicho que tú venías a trabajar.

Bueno venga. Ahora Federico te explica

cómo hacerlo. Pues ya está.

Pasa Rosa. Antes de pasar las manos,

es un tema de higiene y fundamental,

primero lavarse las manos.

Te presento a Miriam que es nuestra matrona,

te va a enseñar toda la situación.

Viene una paciente de urgencia, es una paciente mía.

Con secundigesta, le llevo todo el embarazo.

Todo normal, está de 4 cm y viene muy tranquila.

Y esperamos un parto relativamente fácil.

Si la que está nerviosa soy yo.

No puede ser. Yo os dejo que tengo que hacer

cosas y después vengo y me cuentas cómo va todo.

Te dejo con ella. Gracias.

-Hasta luego. Voy a poder asistir por primera

vez a un parto. ¿Voy a buscarla?

-Vamos, que creo que está llegando.

Mira ya nos la traen.

-Hola Beatriz.

Ese papi. -Qué tal bien.

-Bien. -Yo soy Miriam, la matrona

que va a estar contigo durante todo el día.

Ella es Rosa. Yo soy Rosa, Beatriz.

Aquí estamos para ayudar en todo lo que podamos.

Me hace mucha ilusión. Voy a ver nacer un bebé, aquí,

delante mía.

-¿Quieres ponerte la epidural? -Yo creo que sí.

Va a ser que sí. -Entonces hay que poner

este suero. Ahí agarradillos, el amor.

Qué bonito que nazca todo del amor.

-Hay que pasarlo juntos. Me encanta veros así.

-Que menos. A la fuerza.

Su marido es un cielo, ha estado ahí, no paraba de darle la mano,

dándoles besitos. Una tranquilidad tremenda.

¿Es el primero? -Segundo.

Ya sabemos lo que venimos. Curada de espanto,

pero da igual, esto no es ninguno igual a otro.

Eso es verdad. Y si no, ya me lo dirás.

Que pasada. Bueno matrona.

-Pues nada, empezamos. Ve poniéndote mientras

en el baño el camisón y lo que tenemos

nosotros aquí. Te damos dos minutos, ponemos

el suero y avisamos al anestesista

para que venga a poner la epidural.

-Genial, gracias. Guapísima te ayudo a algo

¿quieres que te ayude a algo?

Federico, móntame ahí la caja. Sé que tienes muchos

años en esto pero te voy a dar indicaciones.

Montando la caja. Venga, vámonos.

No, primero los vasos por favor. Primero las copas el que manda

en la mudanza soy yo. No, que vas a romper una copa,

primero los vasos. Y luego las copas que pesan

más.

Ahí me gusta. Yo te voy pasando

y tú lo vas haciendo. Hombre con miedo

no conquistamos carbonita. Exactamente.

Venga.

Otra copita. ¿Aquí qué hay que hacer?

-Me quitas estos rodillos. Estos tres.

Del 17. Mira.

Ya está. Esto está tirado.

Ahí está el tío. Mira qué maravilla.

Por cierto Carlos, ¿tú te has encontrado

muchas cosas debajo de la cama?

-Ni te imaginas lo que he encontrado

bajo la cama. Incluso cosas de valor y cosas

de la gente. Yo no me he encontrado

con sorpresas pero sí que es verdad

que me he tenido que meter de vez en cuando debajo

de una.

(Risas)

Porque si no me pillaban. Cuidado que se te va a caer.

Lo sujetamos. Un poco más.

-Y que separe la tapa. -Déjamelo a mí que lo embalo.

Espérate.

Fuera.

-Si estamos dos personas... #Porque te quiero mi vida

#no te alejes de mí. #Porque tú sabes...#

Tienes un aire. -Pero me gusta más el Metal.

Juanpe ha sido el crack del día.

Es clon de Camela, y si no tuviera

a Juan Pedro hubiera costado más hacer las cosas.

Ivonne guapa ven un momentito. Dime.

Esto está prácticamente acabado.

Un besito. La dueña de la casa si te digo

lo que me ha parecido van a cortar el programa

y no quiero que ocurra esto ¿de acuerdo?

Aparcado. Vamos a poner la funda

que entre los dos es más fácil. Ahora hay que poner la funda

esta. Y está bien, si la cama

es muy fea. Pero probablemente lo tengamos

que bajar por la escalera y hay que protegerlo.

Lo tengáis, no tengamos. Te vas a venir conmigo

por la escalera. #Cuando zarpa el amor.#

Venga va.

Federico sigue con el trabajo. Eduardo ¿cómo vas hijo?

Que te mueves menos que los precios.

Àlex que ya te he oído, que ya voy.

Voy a por la grúa que me la dejan llevar.

-Choca. Venga tío.

A continuación Rosa asistirá en directo a un parto.

Y dará una clase de preparación para unas futuras mamás

y papás. ¿Los papis están aquí

para sostener la pelota? Sí.

(Risas)

Por su parte Eduardo y Àlex las pasarán canutas

para bajar un pesado canapé

por las escaleras. Parece que no pero pesa.

Y se verán cara a cara con la última tecnología.

Vengatú vete bajando al lío tío.

¿Cómo lo llevas? Estoy muy nerviosa.

No lo sé, hay muchas preguntas, muchas cosas

que no sé. Cuando veas al médico nervioso

te pones nerviosa, mientras tanto no.

Tener al doctor Zambrano al lado es una maravilla.

Es un pedazo de profesional en su especialidad

que es ginecología. Pero además encima es guapo.

Lo importante de todo esto es tener la conciencia

de que haces todo lo correcto en favor

de los pacientes y eso es lo importante,

que puedas volver a casa y dormir todas las noches.

Hombre esto tiene que tener... estamos viviendo un parto,

pero esto tiene que tener, imagino yo, del cielo para abajo,

todo cuesta para todo el mundo. Es muy bonito pero habrá

una parte dura. Te cuento una anécdota

que tuve. Estaba trabajando

en otro hospital, la paciente estaba

de parto y me llamaron las matronas

diciendo que el registro estaba mal, el registro es como

está el feto. Y efectivamente el feto sabíamos

que no estaba bien y había que sacarlo cuanto antes.

Se lo dije a la paciente, estaba de 6 cm, me acuerdo

perfectamente de ella. Era una paciente mía

de toda la vida, la conocía de mucho.

La mande a quirófano la mande a quirófano, entonces los partos

lo hacíamos en quirófano. Y le dije al celador súbeme

rápidamente a la paciente, voy a intentar terminar el parto

rápidamente porque tengo que hacer una cesárea y sacar

a esa niña de ahí. Y me dice el celador

dice que está fenomenal su hijo, que está bien lo que pasa

que usted tiene prisa y que ella no se mueve.

A Adany, que se llamaba así, le dije de todo.

Me la subes ya. Era una situación desagradable.

No puedes llamar a un juez para decirte eso ahora mismo

te pongo en una prueba de parto y después

del parto hablamos. Le asistí el parto, salió

el niño lo reanimaron bien y salió estupendamente.

Y después no quise saber nada de la paciente.

Es un poco triste que tú estés trabajando para alguien

y desconfíe de ti. Porque la relación entre médico

y paciente se basa en una relación de confianza.

Bueno Rosa ¿tú has pensado ser madre, qué tienes pensado?

Yo, no me lo preguntes ahora porque aquí me dan ganas.

Aquí me dan ganas y mira que no tengo la llamada.

Pero lo que no quiero es tener un bebé en el mundo con esto

como está ahora. Sufriría mucho por como madre,

de no hacerlo bien. Debe pensar que no

lo voy a hacer bien. Eso nos pasa a todos los padres.

Pero reconozco que llevo un tiempo como que digo fuera

de mi mente. Recibís una llamada

que no es una llamada es un despertador,

suena muy intensamente. Yo no la tengo pero cuando estoy

con mis sobrinos la verdad es que...

quisiera tener niños. Ha sido muy profesional

y me ha encantado y es súper atractivo.

Yo te doy un consejo, ahora mismo tenemos medios

para hacer lo que queramos o casi lo que queramos.

¿No influye la edad?. Es que yo estoy cerca

de los 40 palos. Eso ha cambiado muchísimo,

antes tener 40 años era muy mayor para tener hijos.

Ahora tenemos pacientes de 46, de 45.

No es lo mejor, es importante que lo sepas.

Si quieres tener hijos mejor con 40 que con 41.

Mejor con 39 que con 36. Pero si no quieres tener hijos

y se plantea con 43 hay posibilidades.

Ahora es el momento de la verdad, la paciente de antes

está ya a punto de parir. Vamos a ello.

Vamos a ello que facilidad. En los partos el 95% son partos

que no hace falta hacer nada, simplemente es ver

y que todo está correcto. Sólo en un 3-5% nos hace falta

actuar, por eso es tan importante parir en un hospital como

este y no en el domicilio. No paras en tu casa pares

en un sitio como éste. Cuando le he dicho

a Rosa que teníamos un parto en marcha se ha puesto

muy nerviosa, no sabía cómo iba a reaccionar

es algo nuevo para ella. A mí me encantaría parir

en un sitio como este. Vamos a ayudarla.

Si, vamos allá. Me dan ganas de abrazar

pero sé que a lo mejor le va a molestar.

Rosa una cosa que decimos los ginecólogos siempre,

el médico y la matrona tienen que demostrar

confianza y tranquilidad. Si al paciente vas con cara

de angustia es como si el capitán del barco tiene cara de miedo.

Tienes que ir diciendo aquí no pasa nada.

Y después sales y echas las lágrimas pero delante

de la paciente hay que estar fuerte.

¿Vamos a ello? Vamos a ello.

Juan Pedro ¿vamos a meterlo en el ascensor?

Me parece que no cabe vamos por las escaleras.

¿Seguro que no cabe? Sí.

Vosotros que sois más jóvenes por la escalera.

¿Tú nada? Tengo que seguir embalando.

¿Y no puedo embalar yo? Estoy convencido

de que ese canapé, esa tapita que he bajado

por las carreras que por cierto, vaya tela con la tapita.

Que eran tres pisos más la principal cuatro pisos,

Cabía en el ascensor.

#Yo te esperaré#

Este tío es muy bruto. Ahí.

#Despacito#

Cuidado con las paredes. Cambiamos de manita.

Parece que no pero pesa el canapé.

Y es la tapa sólo. Tírale.

Esto empieza a pesar, que tres pisos se nota.

¿Donde lo dejo? Ahí.

Viene la grúa. Pero bueno ¿se puede saber

qué haces? He ido, he vuelto. Baja, que estas hecho

un espabilado. Eso lo bajo yo con una mano.

¿Pero le has dejado conducir la grúa a este hombre?

Qué quieres, que esto vale mucho dinero

y te lo va a destrozar. La grúa chaval la llevo

con una mano atada a la espalda y un ojo tapado.

¿Cuánto pesa el canapé? Pero si me estoy deslomando

y tú no has hecho nada. Conduciendo la grúa ¿en serio?

Echa una manita anda. Id montando todo.

Vamos.

Al lío. Ahora toca cargar la grúa.

Vamos a abrir la trampilla lo primero.

Echa una caja. Coges tú una y yo otra.

La que más pesa tú. Yo la pongo aquí, a la derecha.

Quita de ahí. Subimos la trampilla.

Todo bien. A ver que baja la trampilla

al furgón. Tú vete bajando al lío.

Si les hubiese dejado manejar la grúa posiblemente hubiéramos

tenido alguna desgracia. Que está bajando.

Cuando he visto a Àlex durmiendo en la casa de la clienta,

eso no lo puedo consentir. Pero Àlex tío qué pasa.

¡Qué estás durmiendo! Que nos tenemos que ir a comer,

que tenemos que terminar la mudanza.

Soñaba con los angelitos y de repente he visto

la cara de Eduardo aquí, que no es muy agradable...

un despertar así sin más. Claro, estás con la grúa

todo el rato ahora vienes aquí, ¿a qué?

Una prueba a alguien que hace eso, está en la calle.

Mira que eres flojo tío, de verdad.

Pero si no he parado. De verdad.

Vámonos. Este tío de verdad,

lo que me ha tocado a mí sólo lo sé yo.

Rosa no hace falta correr, Vamos de prisa pero sin correr.

Ha llamado el doctor Zambrano que la exploración

ha sido muy buena, entonces es posible

que el parto vaya súper rápido y la paciente dé a luz.

Madre mía. Tranquila, trasmite tranquilidad

y verás cómo va todo fenomenal. Te va a encantar.

Madre mía. Voy a ver nacer hoy

a un bebé. Sale, sale.

Estupendo. Rosa se ha mareado un poco

y es algo normal. Es un momento de emociones

y muy intenso, ver nacer un niño. Un poco más.

Vamos a sacarlo. Dejamos el trasero suelto.

Muy bien guapa. -¿Qué te parece?

Madre mía.

-Abre los ojos, ya está aquí Rubén.

-Rubén es un campeón grande. Qué bonito.

-Está haciendo pis encima de la madre.

-Rosa estaba con la cara totalmente iluminada.

Te lo dejo para ti.

(Llanto del bebé)

Qué rápido ha sido todo. A veces se prolongan mucho

los partos.

¿Nos vamos a Marbella Eduardo?

Estaríamos mejor en Marbella que en el almacén ese.

Pues sí. Pues éste no tiene ni puñetera

idea de conducir y me ha vendido el viaje.

#Ella tiene todo #lo que siempre soñé.

#Ella tiene todo #lo que siempre soñé.

#Es la chica que busqué #es la chica que busqué.

#Es la chispa de mi piel #Es la chispa de mi piel

#mi primer amor #mi primer amor

#mi primera vez #mi primera vez#.

Olé mi niño. He intentado hacer cantar

"Dos hombres y un destino". #Por el amor de esa mujer

Pero cántala tú. #Somos dos hombres

#con un mismo destino.# Él intentaba poner el tono

pero claro es complicado. #Pero yo sé que ella me quiere

#a mí#.

Estoy un poco perdido.

Con calma que vamos al almacén y ya casi hemos terminado

nuestra jornada.

Felicidades. -Muchas gracias.

Ha sido muy rápido. Oye tremendo.

Y te has emocionado tela. -Ha sido increíble.

-Y tú te has mareado. Había que atender

a Rosa en vez de a la madre al final.

Me ha dado un pequeño jamacuco.

Y tú seguías. -Un parto muy rápido porque

se nos ha acelerado. Y tan bonito.

Qué maravilla que bien todo. Lo han hecho muy bien.

¿Se lo han llevado ya para hacer pruebas?

No, lo han dejado ahí. Se queda el piel con piel.

Ahora la idea es que los niños estén con sus madres

para que se adapten enseguida, está escuchando su corazón,

su temperatura y fíjate que tranquilo y relajado.

Ni se les lava ni nada. Se les deja que al menos

dos horas. ¿Ya tenéis nombre?

-Sí, Rubén.

Rubén, que le hemos visto todo su cuerpecito y todavía

no es consciente. ¿Cuánto ha pesado?

No lo han pesado pero yo calculo que al menos 3.900,

es un niño grande. ¿Y el otro?

-El otro pesó 3650. Es muy grande cuando lo he visto

aparecer digo como puede esto. ¡Cómo puede pasar por ahí!

-Eso pensaba yo. Felicidades amor.

Que cualquier madre no se deja compartir

esta experiencia. -Es muy bonita.

La verdad que muchas gracias. Esta es la parte buena de nuestra

profesión tratar con gente sana y feliz que se va contenta

a su casa. Yo cuando la vi antes

de que apareciera Rubén, he visto que tenías una luz.

Pero tiene una luz y una tranquilidad

que ella misma nos ha ayudado. Sólo cogemos pacientes

que sean buenas ¿verdad que si? Sólo las buenas.

-Mira está empezando a abrir los ojitos.

La madre que lo parió. ¿Te molesta la luz amor?

Las pestañitas. Porque normalmente antes

no abrían los ojos. Hemos escuchado

hasta su vocecilla. Ha llorado un poquito

pero lo has calmado. Chicos Felicidades de verdad.

Encantada. Muchísimas gracias por dejarme

que entre en vuestras vidas de esta manera.

Y a Miriam, que también ha estado aquí trabajando

con nosotros y la dejamos ahí aparcada.

La matrona de verdad. Entra y ya te está quitando

el protagonismo, tiene un peligro Rosa.

Muchas gracias. ¿No pasa nada si

le doy un besito?

Qué suerte te ha dado un beso Rosa, es un afortunado.

-A lo mejor sale cantante. Imagínate.

-El mayor ya te lo digo yo, está entrenando

con la guitarra y el micrófono. -Va a ser un cantante de mayor.

Dicen en los pueblos que según quien le corte por primera

vez las uñas... -Y detrás de una puerta...

-Ese no lo sabía yo. Así que no voy a ser yo.

Estarás con papi y con su madre. Felicidades que los disfrutéis

mucho. Si os parece les dejamos

este momento íntimo. Enhorabuena de verdad.

-Muchas gracias. -Muchísimas gracias.

-Luego te veo guapa.

Chicos ¿Donde vais? A casa.

Acaba de llegar la mercancía que ha llegado antes

que vosotros.

¿Qué quieres que hagamos ahora?

Tengo un trabajo para vosotros, tenéis que ir a los contenedores

que habéis cargado esta mañana.

Yo pensaba que este yo nos hemos dado

una buena. Todavía os queda un poco.

¿Cómo lo hacemos? Pues con un "torito" que tenemos

ahí, que me han dicho que sabes manejarlo.

Yo no sé manejarlo, yo soy el mejor.

Sin comentarios vale. El mejor del toro.

Me lo tienes que demostrar. ¿En serio?

¿Me voy a subir al toro? Y me vas a colocar

el contenedor. ¿Dónde voy?

Ahí lo tenemos.

Tú, no me pongas nervioso que te conozco.

Este es un fantasma, a saber si mueve el toro.

Vamos al lío.

¡Yuhuu!

#Te sobre boca pero falta #contoneo, que a mí me gusta

#cara a cara sin rodeos#

A la izquierda. Despacito. Despacio.

#Pero qué es esto, #que es lo que pasa,

#se fundieron todos los plomos #dentro de casa#

Vete subiendo un poco más. Espera a que llegue.

La pala, un poco más. Indícame bien.

Un poco más, para arriba. Despacio.

Un poco a la derecha. Un poco más.

Vale. Muy bien.

Le has indicado muy bien. Ahí está.

¿Qué te parece? Mira para adelante y para atrás.

Eduardo. Eres un máquina.

Lo hemos conseguido. Eso lo hubiera hecho yo

con una mano. Tira anda.

Bueno Rosa ¿qué tal te ha parecido el primer paso

que es visto? Ha sido increíble.

Lo de traer la vida ha sido, y ahora que toca por favor.

Ahora nos acercamos a una clase de preparación

del parto donde vienen las mujeres

para que les enseñemos diferentes cosas.

¿Y yo que hago? Pues ayudarme, ya verás.

Hola, qué tal estamos. ¿Queréis qué ensayemos

con las pelotas? Pues vamos.

Los papis también.

Me vas a dejar Miriam que sea un poco Rosa López

Porque me gustaría dedicarles una canción,

un trocito, tampoco quiero liarla parda.

Pero una canción porque hay una canción

que me une mucho a mi padre. Y yo se la canto a mi padre.

Pero me gustaría que la guardasen

para cantársela a vuestro niño. Es una nana

de Whitney Houston, Who would imagine a king,

y adapté la letra al español y dice algo así.

#Como contarte no imagine lo más importante

#lo deja de ser porque #tú siempre vas más allá,

#tú mi amor, tú mi pequeño, #gran rey...#

Que día. Hombre.

Crespo al completo. Bueno no os quiero engañar,

habéis tenido un día duro. Si.

Habéis trabajado mucho. Habéis sido un poco desastre,

lo vamos a reconocer, habéis llegado tarde.

Él es un desastre. Os habéis dormido.

Pero la verdad que nos habéis hecho pasar un día muy especial.

A mí me gustaría, eso sí, Daros ese aplauso por el equipazo

que sois. Es un honor trabajar con vosotros

porque aparte de todo lo que habéis hecho

sois gente de mucho corazón y eso es de agradecer.

A todos la verdad. Os vamos a dar un obsequio

por lo duro que habéis trabajado hoy, y para que os quede

un recuerdo de esta jornada de trabajo.

Mira, con nuestro nombre. Si tenéis que hacer algún

día una mudanza os ponéis y os van a entrar las energías

y las ganas de trabajar. Ha sido un placer.

Eduardo eso de que nos vayamos a cenar

ya va tocando. Y esta gente también se querrá

ir a su casa. Que ya los hemos ralentizado

bastante hoy. Ha sido una jornada larga

pero la verdad que muy divertida. Gracias de verdad, un placer.

Tira a cenar. Hasta luego.

Y esto, yo ya me iba. Qué tal Rosa, qué tal el día.

Muy bien. Ha sido maravilloso.

Esta gente me ha pedido que te evalúe.

¿Qué me evalúes? Ay Dios mío.

Sí, te vamos a dar y ahora que no nos escucha nadie

te vamos a contratar cuando tú quieras.

Cuando dejes la canción te vienes aquí de matrona.

A HM hospitales hablo con la dirección y está encantada

de contraparte. Tenemos unos presentes

para ti, unos regalitos. Te hemos dejado esto

para que lo tengas en casa.

(Risas)

Con su pelo corto y todo. Y lo prometido es deuda,

tu pijama. Esto es un regalazo.

Es maravilloso de verdad que ha sido un día inolvidable.

Muchas gracias por venir, esta es tu casa ya.

De verdad que nos volveremos a ver.

A ver si es embarazada y con más tripa.

Déjate. Pero quién sabe, nunca se sabe.

Pues nada muchísimas gracias a todos.

Hacéis un trabajo increíble. La gente que somos pacientes,

no sabemos la labor tan grande que es esto.

Que nos lo cuentes. La gente lo tiene que saber,

que esto no está pagado con ningún dinero del mundo.

No digas eso que no me van a pagar.

Es poco. Para lo que hacéis es poco.

Muchísimas gracias por la parte que me toca,

porque ya me tocará a mí venir para acá.

Muchas gracias. Un placer de verdad.

Un besazo. Ha sido una experiencia preciosa.

De verdad. Eva campeona.

Miriam que matrona todoterreno. Pues nada, muchísimas gracias.

Doctor. Un placer Rosa.

Espero que hayas disfrutado. Muchísimo nos veremos pronto.

Chao chicos.

Hay que ver que todos hemos pensado alguna vez en mudarnos

de casa pero nunca habíamos reparado en el esfuerzo

de las personas que lo hacen posible.

Pues yo tampoco Àlex, hasta ahora, que hemos vivido

en primera persona cómo esta gente

entrega su cuerpo y alma para que un piso nuevo parezca

un hogar desde el primer momento.

¿Crees que habremos dado la talla?

Pues no lo sé. Pero al menos

lo hemos intentado. Yo siempre estaré orgulloso

de haber formado parte de esta banda.

Y yo. Pero espero haberme metido

dignamente en el papel. ¿Sabes qué le pediría

yo a la gente como mudanzero que ya soy?

¿Qué luego te contrate? No, que dejen libre por favor

el ascensor. Sí, es verdad.

Yo sólo tengo una reclamación. Me dijeron que en esto sería

Don Mondón, pero bueno, Nadie es perfecto.

Sí, sólo tú eres perfecto. Todo es temporal Àlex.

Hoy he ayudado a nacer a Rubén,

y me he dado cuenta de lo que es la vida.

Nunca me había parado a pensar en el día que nací,

en cómo lo vivieron mis padres. La verdad

que ha sido muy emocionante. Es increíble el trabajo que hacen

en los hospitales que ellos saben que es el momento

más importante de todos. Es el día que necesitamos

más ayuda porque somos indefensos.

Se desviven para que el milagro de la vida se repita una

y otra vez. Vosotros sí que tenéis arte,

la verdad es que no sé describir lo que se siente exactamente

y aunque no descarto ser madre algún día, de momento

me conformo con haberlo vivido de cerca.

Nunca podré olvidar esta experiencia tan maravillosa