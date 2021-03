Incrementen les agressions LGTBI-fòbiques a Catalunya

Què s’amaga darrere de la fòbia contra les persones gais, lesbianes, bisexuals, transgèneres o intersexuals? Cada any hi ha més d’un centenar d’incidències registrades per raons d’odi o aversió cap al col·lectiu LGTBI, i malauradament aquestes xifres sembla que evolucionen a l’alça.

Per saber-ne més hem volgut escoltar els testimonis de l’Eugeni Rodríguez, president de l’Observatori contra L’Homofòbia; i la Cristina Tuñí, que ha estat víctima d’agressions per la seva orientació sexual.

Les incidències registrades per raons d'odi o aversió cap al col·lectiu LGTBI evolucionen a l'alça. #EnLíniaTVE En parlem amb la Cristina Tuñí, que va rebre una agressió verbal per la seva orientació sexual.

La importància de denunciar

La Cristina ens explica que, malgrat poder viure obertament la seva sexualitat en tots els seus entorns propers, des de que és visible com a noia lesbiana ha patit agressions LGTBI-fòbiques i lesbofòbiques. Fa dos anys, quan ella anava caminant pel carrer de la mà de la seva parella, i una persona les va increpar des de la vorera oposada amb un crit de “¡Los homosexuales estáis enfermos!”.

“Quan et passa això pel carrer has de valorar a quin risc t’exposes si t’hi encares, perquè aquesta persona s’ha sentit legitimada a dir-te això i potser pensa que té raó”, ens explica, “de vegades et fa mal però estàs més segur ignorant l’insult que contestant a aquesta persona”. No obstant, ella en aquell moment va decidir encarar-s’hi i fer-li saber que ningú mereix que l’insultin pel carrer.

Es va apropar al seu agressor i li va indicar que això que acabava de fer era denunciable d’acord amb la llei contra la LGTBI-fòbia. “No li vaig dir d’una manera tan diplomàtica perquè estava molt nerviosa en aquell moment, però bàsicament li vaig dir que el que acabava de fer no podia quedar així”. Poc després va contactar amb l’Observatori contra L’Homofòbia, on la van assessorar i van iniciar un procediment administratiu on finalment hi ha hagut una reparació a les víctimes.

La seva principal motivació a l’hora de posar la denúncia va ser deixar constància de l’agressió. Malauradament, aquest tipus d’agressions estan infradenunciades en l’actualitat. "El fet que hi hagi una denuncia, encara que no es conegui l’autor, és el primer pas per a que hi hagi una constància pública del que està passant".