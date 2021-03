Barcelona presenta un pla contra la contaminació acústica

L'Ajuntament de Barcelona contínua avançant en l'estratègia per reduir la contaminació acústica a la ciutat, i per aquest motiu, treballen en el Programa de Reducció de la Contaminació Acústica 2021-2030 que s'enllestirà a la tardor. Les principals fonts de soroll a la ciutat són el trànsit rodat durant tot el dia i a la nit, a més, s'afegeix l'oci nocturn.

00.45 min L'Ajuntament de Barcelona instal.larà ràdars acústics a diferents punts de la ciutat | Lourdes Gata

Segons l'informe Soroll ambiental i salut a la ciutat de Barcelona, elaborat per l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), d'acord amb el mapa de soroll de la ciutat, es constata que el 57% de la població està exposada durant tot el dia a nivells de soroll de trànsit iguals o superiors als que l'OMS considera negatius per a la salut (53 dB Lden) i un 27% de la població ho està a nivells molt per sobre d'aquest llindar (65 dB Lden o més).

Impacte directe en la salut Aquests nivells d'exposició al soroll tenen un impacte directe en la salut dels veïns i les veïnes. L'estudi de l'ASPB conclou que el soroll té efectes en la salut emocional i psicològica i pot produir trastorns de la son i malalties cardiovasculars. De fet es constata que 210.000 persones pateixen una molèstia intensa per soroll, més de 60.000 tenen trastorn de la son i que al voltant del 3% de les morts per malaltia cardiovascular serien atribuïbles a aquesta causa. Aquest impacte té lloc de forma més concentrada als barris del centre de la ciutat.

Diferències territorials Segons l'anàlisi de l'ASPB, s'observen fortes diferències territorials en l'exposició al soroll ambiental. Els veïns i les veïnes de l'Eixample són els més exposats a nivells alts de soroll de trànsit. No obstant això, l'estudi de les desigualtats socials mostra que tot i que els barris amb rendes més altes tenen més població exposada a nivells alts de soroll ambiental, la percepció de soroll dins de l'habitatge és superior als barris de menor renda. Mapa soroll diürn a Barcelona

Mesures municipals per reduir el soroll Pel que fa al trànsit, la principal línia d'actuació serà el desplegament de mesures correctores a través de la pacificació del trànsit i la reducció de la velocitat, les campanyes de reducció de l'impacte acústic dels vehicles més sorollosos i l'electrificació i millores ambientals dels vehicles de serveis de la ciutat. També s'actuarà amb el desplegament de mesures com les zones d'especial protecció de la qualitat acústica, la caracterització acústica dels espais urbans i amb la promoció de l'aïllament acústic dels habitatges per prevenir les desigualtats entre barris. Barcelona disposarà d'un sistema de radars per reduir la velocitat i la sinistralitat a la ciutat