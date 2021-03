Josep Maria Bartomeu, detingut en el marc de l'operació "Barçagate"

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí a l'expresident del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, en el marc de l'operació coneguda com a "Barçagate" que està duent a terme l'àrea central de delictes econòmics de la divisió d'investigació criminal dels Mossos, on també han registrat les oficines del club blaugrana.

Què és el Barçagate?

És el cas que investiga la suposada contractació d'una empresa per fer una campanya de desprestigi a les xarxes socials contra persones i entitats no afins a l'anterior junta directiva del club, presidida per Josep Maria Bartomeu. Al Desmarcats hem parlat amb Sergi Escudero, un dels periodistes que va destapar el cas.