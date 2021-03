Els centres comercials tornen a obrir pràcticament després de dos mesos sense activitat. A partir d'aquest dilluns, els establiments i els comerços amb una superfície de venda superior als 400 metres quadrats obriran de dilluns a divendres i amb un aforament del 30%. Però, com viuen aquesta reobertura els botiguers?

Manca de temps per preparar-se

Els botiguers han rebut aquestes noves mesures amb moltes ganes tot i que no han tingut molt de temps per preparar-se aquesta tornada tan sobtada. Després de 51 dies tancats, el personal va començar divendres a preparar els aparadors i a posar a punt els establiments per a l'arribada dels clients.



Per una banda, animen als clients a comprar perquè compten amb les mesures de seguretat necessàries i asseguren que no es produeixen grans aglomeracions que posin en perill la nostra seguretat. Per una altra banda, creuen que el perfil del client dels centres comercials entre setmana és diferent del del cap de setmana perquè les compres es fan de manera més ràpida.