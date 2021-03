Els alumnes de l'Institut del Teatre han organitzat una vaga d'estudiants d'arts pels casos d'assetjament sexual i han convocat una manifestació que ha sortit avui des de Plaça Espanya a les 11:00 del matí. Els manifestants consideren que les mesures que s'han pres arran les denúncies d'assetjament sexual i abús de poder per part de professors són insuficients.

Per això, han denunciat que "això no és un problema de les aules de l'Institut del Teatre, és un problema de les aules del sector artístic". Ho han fet a través d'Abús Art, una plataforma creada pels alumnes de l'Institut del Teatre per a recollir informació sobre els casos d'abúsos sexuals relacionats amb el món de l'art.

“Això no és un problema de les aules de l'Institut del Teatre, és un problema de les aules del sector artístic. Ens mobilitzem, VAGA D'ESTUDIANTS D'ARTS! #Abusart #NoEsArt #NoEsTeatre #SerActriuEs pic.twitter.com/uOSxD6RqAv“ — Abús Art (@abus_art) March 1, 2021

Compromís ferm Tot i que la setmana passada va dimitir la directora del centre, Magda Puyo, i l'equip directiu de l'Escola Superior d'Art Dramàtic (ESAD), els alumnes demanen "el compromís ferm" per part de les institucions i empreses del sector a "fer una revisió integral i immediata de les seves estructures de poder per garantir canvis reals, directius i efectius" que garanteixin espais segurs de denúncia i d'atenció per a les víctimes. Els alumnes de l'Institut del Teatre, en vaga pels casos d'abusos i assetjament sexual