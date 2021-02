A cada capítol del programa ' Helvètica ', l’Òscar Dalmau ens porta un expert que ens parla de la seva carrera relacionada amb el disseny. Però, per aquest cas, va ser diferent. En l’últim capítol, dedicat a la il·lustració, l’Òscar Dalmau va conversar amb Jordi Duró sobre la figura de l’il·lustrador Cesc Vila. I és que, tot i que Duró per si mateix és dissenyador gràfic, periodista de l’Ara, editor de llibres i fins i tot DJ, va venir al programa per parlar-nos d’un dels seus grans referents: en Cesc Vila. De fet, ens va portar una petita mostra de la seva col·lecció de peces de Vila i ens va donar quatre pinzellades del seu nou llibre, dedicat a Vila en la seva etapa d’il·lustrador publicitari.

Per Duró, en Cesc Vila és una “figura cabdal en la història de la il·lustració del país” i creu que la seva obra “segueix igual de fresca que fa uns anys”. És per això que encara avui dia segueix sent tot un referent per velles i noves generacions. Per comprovar la modernitat de la seva obra, Duró ens va ensenyar algunes peces i esbossos únics. Tots ells, atrevits, originals i sempre amb un toc d’humor. Aquell tret que més caracteritzava en Vila.

Entre les seves il·lustracions vam veure propostes atrevides com la d’un disseny a pàgina sencera de revistes i diaris un fet que en aquell moment no era gens comú. La seva obra també va destacar per jugar amb els logotips de les empreses. De cap per avall, de costat, amb personatges engronxant-s’hi… Una mica arriscat, però molt cridaner! O també per la incorporació de nens, sempre amb un paper protagonista en els seus dissenys.

Al llarg dels seus anys vinculat a la il·lustració publicitària, un dels sectors amb qui més va treballar va ser la indústria farmacèutica. Un sector que, com va dir Dalmau, sempre ha dedicat molts esforços i atenció al disseny gràfic, apostant per la modernitat. D’aquí que una de les peces que més va cridar l’atenció de Dalmau i que sens dubte va ser la protagonista de la trobada va ser la que publicitava un antidiarreic natural. Humor, originalitat i simplicitat. Tres claus que mai van faltar en Cesc Vila.

En el pròxim capítol d’’Helvètica’, més disseny!