Aquest dijous 25 de febrer fa un any que l'Eleonora, una noia italiana resident a Barcelona, es va convertir en el primer cas de covid a Catalunya. Es va contagiar en un viatge de feina al nord d'Itàlia. El diagnòstic el va confirmar el grup UBUNTU de l'Hospital Clínic, un equip especialitzat en malalties infeccioses que s'havia preparat per a l'arribada de la COVID-19. L'equip de professionals, coordinats pel Dr. Antoni Trilla, rebia l'avís d'aquest primer cas sospitós.

'L'Informatiu' es trasllada precisament al Clínic de Barcelona per recordar com van ser els inicis de la pandèmia. Allà es van tractar els primers casos a Catalunya. Des de llavors, més de mig milió de persones han passat la malaltia. Hem parlat amb alguns d'aquests primers pacients per veure com ho recorden.

01.24 min Un any que l'Hospital Clínic va rebre la primera pacient contagiada de Covid-19

Un any després, el coronavirus ha deixat no només mig milió de contagiats a casa nostra sinó, el pitjor, més de 20 mil morts. La pandèmia ha canviat de dalt a baix la vida de tothom i també la resposta del sistema sanitari. Un sistema al qual la pandèmia, que es veia llunyana perquè afectava la Xina, va agafar poc o gens preparat. Amb un virus de comportament desconegut es va fer evident la manca de material, especialment EPIS i mascaretes.

Des de llavors cada dia ha estat un exercici d'adaptació i transformació a residències de gent gran, a escoles, a les empreses i al sistema sanitari. L'emergència va obligar a triplicar els llits d'UCI i a ampliar de 13 mil a 23 mil els llits d'hospitalització convencional. S'han construït 5 hospitals satèl·lit i s'han contractat 13 mil professionals. La pandèmia, però també ha tret a la llum les mancances de l'atenció primària sobre la qual s'ha fet recaure les campanyes de cribratge.

La pandèmia va deixar fa un any en evidència les mancances del sistema sanitari

Visita a l'Hospital Clínic Coincidint amb aquest aniversari, Pere Aragonès i Alba Vergés han visitat l'Hospital Clínic aquest migdia i han analitzat la situació epidemiològica de Catalunya en els últims dies. El vicepresident del Govern ha assegurat que "la pandèmia encara no ha acabat i que encara s'hauran de fer molts esforços fins arribar a la immunitat de grup". Les UCI continuen plenes i "una quarta onada no és en cap cas descartable", ha alertat Alba Vergés. Aragonès: "Fa un any del primer cas de COVID19 a Catalunya, la pandèmia encara no ha acabat i els esforços s'hauran de continuar fent fins a aconseguir la immunitat de grup" La consellera de Salut ha destacat que "s'han contractat uns 13.000 professionals sanitaris més, s'han triplicat la quantitat de llits de crítics i s'han passat de 13 mil a 23 mil llits convencionals. A més, s'han construït 5 hospitals satèl·lit". Ha fet autocrítica i ha reconegut que "el febrer del 2020 érem il·lusos i no érem capaços de veure què venia realment. Des d'aleshores, hem pres moltes decisions, no totes encertades". Vergés: "Hem contractat més de 13.000 professionals sanitaris més. Hem triplicat la quantitat de llits de crítics i hem passat de 13 mil a 23 mil llits convencionals. S'han construït 5 hospitals satèl·lit

La importància de l'anticipació El Dr. Dani Camprubí, del 'grup Ubuntu', ha destacat la importància de prendre mesures amb previsió i "d'aprendre a anticipar-nos". En una entrevista al 'Cafè d'idees' ha qualificat aquest any de devastador per tothom i ha subratllat les conseqüències emocionals que ha tingut en bona part de la població. Entrevista Dr. Dani Camprubí, del 'grup Ubuntu', un equip multidisciplinari i especialitzat de l'Hospital Clínic creu que hem d'aprendre a anticipar-nos a la següent.

40% de la població vacunada a l'estiu La vacunació és l'inici del fi d'aquesta epidèmia i és important arribar a la immunitat de grup com més aviat millor. Tot i els retards en les vacunes que s'han patit, la sotsdirectora general de Salut, Carmen Cabezas, ha previst arribar al 40% de la població vacunada al juny. Si més no, s'ha mostrat esperançada perquè aquest 40% inclouria la gent de més risc, sigui per edat o patologies. Les previsions poden canviar si augmenta la disponibilitat de dosis i de vacunes i si es modifiquen certs protocols, com la limitació a 55 anys de la vacuna d'AstraZeneca.

No es descarta que la vacunació s'hagi de repetir cada any Ara per ara, però Salut només sap, i "aproximadament", les vacunes que tindrà fins al març. D'altra banda, no ha descartat que la vacunació s'hagi de repetir cada any, com es fa amb la de la grip, actualitzant-la a noves variants.

Vacunació a domicili Cabezas ha explicat que ara s'estan vacunant simultàniament diversos col·lectius. Entre ells els de majors de 80 anys, que ha insistit que estaran vacunats al març o potser "una miqueta abans". En aquest cas, ha explicat que és l'atenció primària qui es posa en contacte amb les persones per concertar una cita.



Un cop es completin tots aquests grups, es vacunarà els majors de 70 anys, els majors de 60 i després els menors de 60 amb malalties de risc. A més, es vacunarà "de forma oportunista" als que tinguin entre 45 i 55 anys amb AstraZenca un cop s'acabi el col·lectiu de personal essencial. "Tot això ho volem fer abans de juny", ha manifestat.